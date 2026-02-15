منتخبا اللاذقية ودرعا يواجهان حلب وإدلب في نصف نهائي البطولة الأولى لكرة القدم المصغرة

دمشق-سانا

تُقام اليوم مباريات الدور نصف النهائي من البطولة الأولى لكرة القدم المصغرة، في مواجهتين قويتين ومرتقبتين تحددان طرفي المباراة النهائية.

ففي الساعة الثانية عشرة ظهراً يلتقي منتخب اللاذقية مع منتخب حلب، فيما يواجه منتخب درعا منتخب إدلب عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

وكانت منافسات الدور الثاني قد اختتمت أمس بتأهل المنتخبات الأربعة إلى المربع الذهبي بعد نتائج مثيرة، حيث نجح منتخب اللاذقية في تجاوز منتخب طرطوس بنتيجة 2-1، في حين حقق منتخب حمص فوزاً كبيراً على منتخب إدلب بنتيجة 7-5، قبل أن يتأهل منتخبا حلب ودرعا أيضاً إلى الدور قبل النهائي.

وتشهد البطولة حضوراً مميزاً من الجمهور الرياضي الذي يتابع باهتمام المنافسات، وسط تطلعات بمستويات فنية عالية في المباراتين الحاسمتين اليوم.