الحسين الأردني يتصدر المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا الثاني

عمان-سانا

عزز الحسين الأردني صدارته للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم، بفوزه على آهال التركماني بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جرت اليوم في ختام مباريات المجموعة.

وباغت الضيوف أصحاب الأرض بهدف سجله إلمان تاغاييف في الدقيقة الثالثة والخمسين، لكن اللاعب سيسا أدرك التعادل للحسين في الدقيقة الخامسة والستين، قبل أن يرجح عودة الفاخوري كفة فريقه بالهدف الثاني عند الدقيقة الرابعة والسبعين، ليعود اللاعب ذاته ويؤمن انتصار الحسين بتوقيعه على ثنائيته الشخصية في الدقيقة الثمانين.

وبهذا الفوز رفع الفريق الأردني رصيده للنقطة التاسعة في الصدارة، فيما تجمد رصيد آهال عند نقطة واحدة في المركز الثالث.