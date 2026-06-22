التعادل السلبي يحسم لقاء بلجيكا مع إيران في المجموعة السابعة

واشنطن-سانا

حسم التعادل السلبي لقاء المنتخب البلجيكي مع نظيره الإيراني على أرضية ملعب “لوس أنجليس” في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم.

ورغم الفرص العديدة التي أتيحت للاعبي المنتخبين إلا أن تألق حراس المرمى أبقى النتيجة سلبية حتى صافرة النهاية، علماً أن المنتخب البلجيكي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ناثان نجوي في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين بعد تعادل بلجيكا مع مصر في المباراة الأولى 1-1، وتعادل إيران مع نيوزيلندا 2-2، بانتظار لقاء المنتخب المصري مع نيوزيلندا فجر غد الإثنين.

