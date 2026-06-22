التعادل السلبي يحسم لقاء بلجيكا مع إيران في المجموعة السابعة

GettyImages 2282664371.jpg التعادل السلبي يحسم لقاء بلجيكا مع إيران في المجموعة السابعة

واشنطن-سانا

حسم التعادل السلبي لقاء المنتخب البلجيكي مع نظيره الإيراني على أرضية ملعب “لوس أنجليس” في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم.

ورغم الفرص العديدة التي أتيحت للاعبي المنتخبين إلا أن تألق حراس المرمى أبقى النتيجة سلبية حتى صافرة النهاية، علماً أن المنتخب البلجيكي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ناثان نجوي في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين بعد تعادل بلجيكا مع مصر في المباراة الأولى 1-1، وتعادل إيران مع نيوزيلندا 2-2، بانتظار لقاء المنتخب المصري مع نيوزيلندا فجر غد الإثنين.
 

لانس يسقط أمام لوريان في الدوري الفرنسي
اتحاد الكاراتيه يعقد مؤتمره السنوي غداً 
المنتخب المصري يتأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً
أتالانتا يسجل خماسية في مرمى فيرونا ويرتقي للمركز الثالث في الدوري الإيطالي
بمشاركة فئات عمرية مختلفة.. محافظة حمص تنظم بطولة للجمباز
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك