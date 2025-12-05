اتحاد الشطرنج يتحضر لإقامة بطولة الجمهورية للرجال

دمشق-سانا 

يقيم اتحاد الشطرنج نهائي بطولة الجمهورية للرجال (بطولة الشهيدة رانيا عباسي) في الصالة التخصصية للعبة بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، خلال الفترة من الـ 18إلى 23 من الشهر الحالي.

ووفقاً لاتحاد اللعبة سيشارك في البطولة لاعبو المنتخب الذين تألقوا في آخر بطولة أقيمت على مستوى الجمهورية وهم: مالك قونيه لي- بشير عيتي- طلال الزعيم- مازن فندي- آرام آدم. 

كما سيشارك المتأهلون من الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية للعام الحالي وهم: زين إبراهيم- رضا عبد الكريم- رودي بكر- سيوار بلال- إدوار لطيفه – صالح الأخرس – مأمون حسن – حمزة مسعود، والمتأهلون من ملحق بطولة التمهيدي وهم: فهد سوكاني- ريان ديب- يزن جاموس- بيتر شرابات- أغيد ميرو- مرتضى عمراني.

يشار إلى أن البطولة ستقام وفق النظام السويسري من تسع جولات.

