إسبانيول يخطف ثلاث نقاط غالية من سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

حقق إسبانيول فوزاً غالياً خارج أرضه على مضيفه سيلتا فيغو بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن المرحلة الـ 14 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع اللاعب كيكي غارسيا في الدقيقة 86، مانحاً فريقه ثلاث نقاط غالية.

وبهذه النتيجة ارتقى إسبانيول للمركز السادس برصيد 24 نقطة، فيما تراجع سيلتا فيغو للمركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

ويتصدر برشلونة مؤقتاً ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة، بانتظار نتيجة لقاء ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة مع جيرونا في وقت لاحق.