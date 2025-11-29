منتخب سوريا للرجال بكرة القدم يتحضر للقاء منتخب تونس ببطولة كأس العرب

الدوحة-سانا

استأنف منتخب سوريا للرجال بكرة القدم أمس تدريباته على ملعب العقلة التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيراً لمواجهة تونس بعد غد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وأجرى المنتخب حصته التدريبية بصفوف شبه مكتملة، باستثناء اللاعب إلياس هدايا الذي غادر معسكر المنتخب عائداً إلى ناديه بعد نهاية المباراة السابقة لمنتخبنا مع جنوب السودان، في حين من المنتظر أن يلتحق عمر خريبين بالبعثة.

ويخوض منتخبنا بطولة كأس العرب بدور المجموعات ضمن مجموعة تضم منتخبات تونس وقطر وفلسطين.

وكان منتخبنا تأهل إلى دور المجموعات من كأس العرب بفوزه على منتخب جنوب السودان بهدفين دون مقابل، ضمن مباراة الملحق، وذلك في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.