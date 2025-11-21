لاعب منتخب سوريا مازن فندي يتوج بلقب بطولة العرب للشطرنج السريع

الكويت-سانا

توج لاعب منتخب سوريا للشطرنج مازن فندي بلقب بطولة العرب في الشطرنج السريع (رابيد) المقامة منافساتها في الكويت.

وتمكن فندي من الفوز بلقب البطولة بعد نيله 8 نقاط ونصف، دون أي خسارة، ومن أصل 9 جولات.

وتمكن فندي من تصدر الجولات الخمس الأولى بكل جدارة، ومع ارتفاع وتيرة المنافسة فاز في الجولة السادسة على المغربي محمد تيسير، ثم واصل تألقه بتغلبه في الجولة السابعة على ياسر الحاج الخلطي.

وفي الثامنة فاز على الفلسطيني محمد سدر، قبل أن يختتم مشواره بالفوز على اليمني بشير القديمي في الجولة التاسعة.

شارك بالبطولة 36 لاعباً من مختلف الدول العربية.