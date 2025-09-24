رياضة القنيطرة… جهود كبيرة تبذل للارتقاء بالألعاب الفردية والجماعية

دمشق-سانا

تشهد رياضة القنيطرة تحسناً ملحوظاً في الرياضات الجماعية والفردية المختلفة، بعدما عانت في عهد النظام البائد، الذي شتت أوصالها و أثر سلباً على تطوير المنشآت والخامات الرياضية.

مدير الرياضة والشباب في القنيطرة عادل عبد الله في تصريح لـ سانا قال: إنه تمت إعادة تشكيل إدارات الأندية واللجان الفنية للمساهمة بما ينعكس على تطوير الألعاب الفردية والجماعية، وتحسين واقع الأندية بالتوازي مع إعداد منتخبات جماعية تمثل محافظة القنيطرة في ألعاب كرة القدم وكرة الطائرة وكرة اليد.

وفيما يتعلق بالمنشآت الاستثمارية أوضح عبد الله أنه تم إنشاء استثمارات جديدة منها مسبح الجولان بمواصفات عالية، إضافةً إلى ملعب الذيابية، كما يتم العمل على إنشاء ملعب جديد في جديدة عرطوز.

بدورها بينت مدربة الكاراتيه مرح أرمنازي أن الرياضة في القنيطرة تتميز بإنجازاتها بالألعاب الفردية من خلال المستويات الجيدة التي يقدمها لاعبوها في البطولات المحلية والخارجية، مشيرةً إلى المواهب الملفتة التي تحتضنها أندية المحافظة ومنها في الكاراتية.

ونوه مدرب كرة السلة وليد مصطفى بالجهود التي تبذل لتأسيس جيل جديد متمكن بمهارات اللعبة وفنياتها عبر المعسكرات التدريبية على مدار العام، بإشراف الكوادر الوطنية المتخصصة في كرة السلة، بغية تمثيل المحافظة خير تمثيل في البطولات المحلية والخارجية.

وتضم محافظة القنيطرة 14 نادياً رياضياً، يمارس كل منها عدداً من الألعاب الفردية والجماعية.