اتحاد الكاراتيه يتحضر لإقامة بطولة الجمهورية للفئات العمرية تحت 16و18و21 سنة

دمشق-سانا

يتحضر اتحاد الكاراتيه لإقامة بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة، للفئات العمرية تحت 16و18و21 سنة، في صالة الجلاء بدمشق خلال الفترة بين 15و19 الشهر القادم.

وقال رئيس اتحاد الكاراتيه مأمون خربوط في تصريح لـ سانا: تأتي البطولة ضمن خطة اتحاد الكاراتيه للعام الحالي، ومن المتوقع أن تشهد منافسات قوية، مشيراً إلى المواهب الملفتة التي تحظى بها اللعبة والمهارات المتميزة التي يمتلكها اللاعبون.

ولفت خربوط إلى أن بطولات الجمهورية محطة مهمة لتحضير المنتخبات للاستحقاقات الخارجية القادمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى النتائج الجيدة التي حققها منتخب سوريا للكاراتيه مؤخراً في بطولة غرب آسيا والبطولة العربية.

وكان اتحاد اللعبة قد أقام مؤخراً بطولة الأندية للفئات العمرية تحت 8و10و12و14 سنة، والتي شهدت مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة مثلوا مختلف الأندية في سوريا.

