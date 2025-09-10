اكتمال عقد المنتخبات إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

دمشق-سانا

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بين الـ 7 و الـ 25 من كانون الثاني، وذلك مع ختام التصفيات أمس.

ونجح المنتخب السوري الأولمبي في فرض حضوره بقوة، محققاً العلامة الكاملة في المجموعة الحادية عشرة بعد فوزه على منتخب طاجيكستان بهدف دون رد سجله في اللحظات الأخيرة، ليؤكد قدرته على المنافسة ويضمن مقعده بين كبار القارة الآسيوية.

وانضم المنتخب السوري إلى 15 منتخباً آخر تأهلوا عبر التصفيات، إضافة إلى السعودية المضيفة وحاملة لقب نسخة 2022.

وجاءت قائمة المتأهلين كالآتي: السعودية (المضيف)، سوريا، اليابان، كوريا الجنوبية، العراق، قطر، أستراليا، إيران، فيتنام، أوزبكستان، الصين، الأردن، لبنان، الإمارات، قرغيزستان، تايلاند.

ومن المُقرر أن تُجرى قرعة النهائيات يوم الـ 2 من تشرين الأول 2025، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات.