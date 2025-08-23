منتخب سوريا لكرة المضرب يحرز برونزية البطولة العربية

photo 2025 08 23 22 55 36

تونس-سانا

أحرز منتخب سوريا للناشئين بكرة المضرب الميدالية البرونزية، في البطولة العربية التي اختتمت منافساتها اليوم في تونس.

وأحرز منتخبنا البرونزية بعد فوزه على منتخب تونس ( ب) بنتيجة 2-1، فيما حصد لقب البطولة منتخب المغرب بعد فوزه على منتخب تونس( أ) .

وقالت رئيسة اتحاد كرة المضرب الدكتورة صفاء سراقبي في تصريح لسانا: إن نتائج منتخبنا في البطولة جيدة، ولا سيما أنها شهدت مشاركة منتخبات قوية وتحديداً من دول المغرب العربي، مؤكدة أن المنافسة أسهمت في تطوير خبرات ومهارات اللاعبين وبشكل خاص في هذه الفئة العمرية.

وشهدت البطولة مشاركة عشرة منتخبات، هي: منتخب تونس المضيف والمغرب ومصر والسعودية والبحرين وعمان ولبنان والأردن والعراق إضافة إلى منتخبنا.

وضمت بعثة منتخبنا الوطني، كلاً من اللاعبين.. إياد سليم، وكريم سليم، والليث قشلق، وعدنان بدوي.

