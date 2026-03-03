أمطار طرطوس ترفع مخزون بحيرة سد الأبرش ما يُبشر بموسم زراعي جيد في سهل عكار

فرق الدفاع المدني تواصل عمليات فتح طريق جسر الشغور– دركوش وإزالة الثلوج
قطر تمد يدها لإعادة الإعمار في سوريا.. قطاع الكهرباء أولاً
الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ترسل عدداً من السيارات والعناصر إلى دير الزور لتعزيز تواجدها
مراسل سانا يواكب أهالي عفرين وهم يغادرون مخيمات الطبقة عائدين إلى بلداتهم وقراهم
عودة 72 لاجئاً سورياً عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن برنامج العودة الطوعية من لبنان
