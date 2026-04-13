فعالية ثقافية في دمشق حول إرث الشاعر الراحل أنور العطار

دمشق-سانا

شهد المركز الثقافي العربي في أبو رمانة فعالية ثقافية بعنوان “إضاءة على مسيرة الشاعر الراحل أنور العطّار”، نظّمها المركز بالتعاون مع جمعية أصدقاء دمشق، بمشاركة نخبة من الأدباء والباحثين، احتفاءً بإرث أحد أبرز أعلام الشعر العربي في القرن الماضي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء دمشق مازن حمور في تصريح لـ سانا أن هذه الفعالية تأتي ضمن الأسبوع الثقافي المخصص لتكريم القامات السورية التي أثرت الأدب العربي، مؤكداً أن العطّار يمثل صوتاً سورياً أصيلاً ترك بصمة خالدة في الوجدان العربي، وأن الاحتفاء به هو تقدير لإسهاماته الكبيرة في الشعر واللغة العربية.

قراءات نقدية تكشف تنوع تجربة العطار

وخلال المداخلات، استعاد الشاعر والناقد مازن المحملجي ذكرياته مع قصائد العطّار التي دُرّست في المدارس، مشيداً بموهبته الشعرية وقدرته على التنويع بين الرومانسية والتقليدية والواقعية، ومتوقفاً عند أعمال بارزة مثل “رباعيات أنور العطّار” وقصائده في حب دمشق وبغداد وفلسطين، كما تناول الدكتور محمود الحسن البعد الفني في خواتيم قصائده، موضحاً أنها تشكل جزءاً من الوحدة العضوية للقصيدة الحديثة وتترك أثراً عميقاً في وجدان القارئ.

العطار رمز دمشقي حاضر في الذاكرة

من جهتها، أشارت الدكتورة أسيل مصطفى إلى مكانة العطّار كرمز ثقافي دمشقي، لافتة إلى عمق معاني شعره وتنوع موضوعاته بين الطبيعة والحب والسيرة الذاتية.

وفي مداخلة هاتفية، كشف نجله هاني العطّار عن استمرار العمل على ترجمة مؤلفات والده إلى لغات متعددة، في خطوة تعزز حضوره عربياً وعالمياً، وتؤكد قراءات نقدية تُبرز فرادة تجربته وتنوّع موضوعاته وترجمات تعيد حضوره إلى العالمية.

يُذكر أن أنور العطّار (1913 – 1972) وُلد في دمشق من أسرة بعلبكية، ودرّس في مدارس دمشق وبغداد والسعودية، كما عمل مفتشاً للغة العربية في وزارة التربية السورية، وخلّف عدداً من الدواوين والدراسات الأدبية التي أثرت المكتبة العربية.

مسير رياضي بالدراجات الهوائية بدمشق بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري
الفن الرحباني… حفل غنائي لكورال نهاوند في طرطوس
الشاعر مياد الغجر يوقع ديوانه الجديد “شهيد وثكلى وقلبي وطن” في مديرية ثقافة طرطوس
حمّامات حماة الأثرية… عمارة فريدة تروي تاريخ المدينة وسحرها
مهرجان “العالم بعيون الأطفال” في إدلب يعيد الفرح ويحتفي بعودة الحياة من جديد
