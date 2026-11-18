حمص-سانا

نفّذت إدارة مكافحة المخدرات عمليةً أمنيةً محكمةً في حمص أسفرت عن تفكيك شبكة لترويج المخدرات.

وذكرت الإدارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة استمرّا أياماً، وأسفرت عن ضبط 1,000 غرام من مادة الكريستال المخدِّرة (إتش بوز)، وتوقيف كلٍّ من (م. ي) و(ف. د).

وأشارت إلى إحالة المقبوض عليهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وقبل أيام أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدِّرة على الحدود ‏السورية اللبنانية قادمة من الأراضي اللبنانية، في عملية أسفرت عن القبض على المدعو ‌‏(ع. س)، وضبط 261 ألف حبة كبتاغون مخدِّرة كانت بحوزته.‏