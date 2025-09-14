اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: يتم دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة

لمتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الدكتور نوار نجمة اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: يتم دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة

دمشق-سانا

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، أن طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة تخضع حالياً للدراسة تمهيداً لإقرار اللوائح النهائية.

وبيّن نجمة في تصريح لـ سانا أنه سيُحدد جدول زمني دقيق لسير العملية الانتخابية فور الإعلان عن القوائم النهائية للهيئات الناخبة، مشيراً إلى أنه من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر أيلول الجاري.

وكانت اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في المحافظات أنهت قبل أيام أعمالها المتعلقة باستقبال طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة.

