واشنطن-سانا

أضافت شركة آبل ميزات جديدة إلى تطبيق التقويم (Apple Calendar) ضمن نظام التشغيل iOS 27، تتيح إنشاء المواعيد باللغة الطبيعية وإدارة الأحداث وتعديلها بمساعدة المساعد الذكي، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنظيم الأنشطة اليومية وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها الرقمية.

وذكر موقع 9to5Mac الأمريكي المتخصص في أخبار آبل ومنتجاتها وخدماتها، في تقرير نشره أول أمس، أن التحديثات الجديدة تشمل ميزات تتيح للمستخدمين إدخال المواعيد بطريقة أكثر سهولة ومرونة.

وتتيح الميزة الأولى إنشاء الأحداث من خلال كتابة تفاصيل الموعد باللغة الطبيعية، إذ يتعرف التطبيق على المعلومات الواردة في النص، مثل عنوان الحدث وتاريخه ووقته، ويملأ الحقول المناسبة تلقائياً، دون الحاجة إلى إدخال كل معلومة على حدة.

وتشمل الميزة الثانية تطوير قدرات المساعد الذكي Siri، ليتمكن من تنفيذ مهام متعددة داخل تطبيق التقويم عبر الأوامر المكتوبة أو الصوتية، بما في ذلك إضافة عدة أحداث دفعة واحدة، وتعديل المواعيد المسجلة، والاستفسار عن تفاصيل الأنشطة المقبلة.

وتأتي هذه التحديثات في إطار توجه آبل إلى توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها الأساسية، بما يوفر أدوات أكثر تفاعلاً ويساعد المستخدمين على تنظيم مواعيدهم ومهامهم اليومية بسهولة.