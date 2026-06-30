باحثون يطورون مساعداً ذكياً لرصد مؤشرات الضيق النفسي عبر الأجهزة ‏القابلة للارتداء

أوتاوا-سانا ‏

طوّر باحثون من جامعة أوتاوا الكندية مساعداً ذكياً يعتمد على تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي لرصد مؤشرات الضيق النفسي لدى المستخدمين عبر الأجهزة ‏القابلة للارتداء، بهدف تقديم الدعم في الوقت المناسب والمساهمة في تعزيز ‏خدمات الصحة النفسية.‏

وذكر موقع ‏Tech Xplore‏ المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أمس الإثنين ‏أن النظام “‏UbiMyTherapist‏” يعتمد على تحليل مؤشرات فسيولوجية ‏وسلوكية، مثل تقلب معدل ضربات القلب وتغيرات نبرة الصوت والنصوص ‏المكتوبة، إلى جانب البيانات الواردة من الساعات الذكية والهواتف المحمولة ‏وسماعات الأذن، لتقييم الحالة العاطفية للمستخدم وتقديم دعم نفسي ‏مخصص. ‏

ويعمل المساعد الذكي بنمطين، الأول تفاعلي يستجيب لطلبات المستخدم، ‏والثاني استباقي يرصد مؤشرات الضيق النفسي ويتدخل قبل أن يطلب ‏الشخص المساعدة، وأظهرت الاختبارات الأولية، التي شارك فيها 24 ‏متطوعاً وخضعت لتقييم معالجين نفسيين مرخصين، نتائج إيجابية من حيث ‏مستوى التعاطف وتخصيص الاستجابات مقارنةً بنماذج الذكاء الاصطناعي ‏التقليدية.‏

وأكد الباحثون أن النظام لا يهدف إلى استبدال المعالج النفسي، وإنما إلى ‏توسيع نطاق خدمات الدعم النفسي خارج العيادات، ولا سيما للأشخاص ‏الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية أو ارتفاع ‏تكلفتها. ‏

ويواصل الفريق العمل على تطوير النموذج لتمكينه من الاستجابة الفورية ‏للبيانات الواردة من الأجهزة القابلة للارتداء، بالتعاون مع مختصين لضمان ‏دقة نتائجه السريرية.‏

ويسهم هذا الابتكار في دعم جهود الرعاية النفسية من خلال الاستفادة من ‏تقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية، مع توفير أدوات مساندة تساعد ‏على التدخل المبكر وتحسين فرص الحصول على الدعم النفسي.‏