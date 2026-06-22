شركات عالمية تعلن خططاً تقنية ومالية لمكافحة التجارة غير المشروعة بالحياة البرية

لندن-سانا‏

أعلنت مجموعة من الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات ‏والأصول المشفرة اليوم‎ ‌‏ الإثنين خططاً مشتركة تهدف إلى الحد من أنماط التجارة غير ‏المشروعة التي تؤثر في الحياة البرية‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن الإعلان جاء خلال منتدى أعمال عقده الأمير وليام ومؤسسة ‌‏”متحدون من أجل الحياة البرية” التابعة للمؤسسة الملكية، ضمن فعاليات أسبوع العمل ‏المناخي في لندن، حيث تعهدت شركات تكنولوجية عملاقة، من بينها “غوغل” و”ميتا” ‏و”تيك توك” و”علي بابا”، بإنهاء عمليات الاتجار غير المشروع عبر منصاتها ‏الإلكترونية، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد ومنع الإعلانات المرتبطة ‏بهذا النشاط‎.‎

وتعهدت شركات اتصالات وتحليل أصول مشفرة وأنظمة دفع مالي باستخدام تقنيات ‏الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين في مراقبة المعاملات المالية عبر الهواتف ‏المحمولة وتتبع تدفقات الأموال، بهدف تعطيل الشبكات المالية المرتبطة بالتجارة غير ‏القانونية، فيما أعلنت شركات طيران ومطارات دولية إطلاق حملات توعية عامة في هذا ‏الإطار‎.‎

وبحسب تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تدرّ التجارة غير المشروعة ‏بمنتجات الحياة البرية عائدات مالية تصل إلى 23 مليار دولار سنوياً، وتهدد نحو مليون ‏نوع من النباتات والحيوانات بخطر الانقراض، وسط تأكيدات من أوساط اقتصادية وبيئية ‏بأن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تنسيقاً واسع النطاق من قبل القطاع الخاص عالمياً‎.‎

يُذكر أن الشركات المشاركة تمثل خُمس سوق التجارة الإلكترونية العالمي، و90 بالمئة ‏من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم‎.‎