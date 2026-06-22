شركات عالمية تعلن خططاً تقنية ومالية لمكافحة التجارة غير المشروعة بالحياة البرية

لندن-سانا
أعلنت مجموعة من الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والأصول المشفرة اليوم الإثنين خططاً مشتركة تهدف إلى الحد من أنماط التجارة غير المشروعة التي تؤثر في الحياة البرية.
وذكرت وكالة رويترز أن الإعلان جاء خلال منتدى أعمال عقده الأمير وليام ومؤسسة ”متحدون من أجل الحياة البرية” التابعة للمؤسسة الملكية، ضمن فعاليات أسبوع العمل المناخي في لندن، حيث تعهدت شركات تكنولوجية عملاقة، من بينها “غوغل” و”ميتا” و”تيك توك” و”علي بابا”، بإنهاء عمليات الاتجار غير المشروع عبر منصاتها الإلكترونية، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد ومنع الإعلانات المرتبطة بهذا النشاط.
وتعهدت شركات اتصالات وتحليل أصول مشفرة وأنظمة دفع مالي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين في مراقبة المعاملات المالية عبر الهواتف المحمولة وتتبع تدفقات الأموال، بهدف تعطيل الشبكات المالية المرتبطة بالتجارة غير القانونية، فيما أعلنت شركات طيران ومطارات دولية إطلاق حملات توعية عامة في هذا الإطار.
وبحسب تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تدرّ التجارة غير المشروعة بمنتجات الحياة البرية عائدات مالية تصل إلى 23 مليار دولار سنوياً، وتهدد نحو مليون نوع من النباتات والحيوانات بخطر الانقراض، وسط تأكيدات من أوساط اقتصادية وبيئية بأن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تنسيقاً واسع النطاق من قبل القطاع الخاص عالمياً.
يُذكر أن الشركات المشاركة تمثل خُمس سوق التجارة الإلكترونية العالمي، و90 بالمئة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.