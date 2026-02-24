اليابان تستعد لإرسال أول قمر صناعي خشبي إلى الفضاء

طوكيو-سانا

تستعد اليابان لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم يحمل اسم LignoSat، في خطوة علمية تهدف إلى الحد من مشكلة الحطام الفضائي المتزايد وتخفيف الآثار البيئية الناجمة عن احتراق الأقمار الصناعية التقليدية، عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.

ويُصنع القمر من خشب الماغنوليا، في تجربة تعد الأولى من نوعها لاستخدام مواد قابلة للتحلل الحيوي في صناعة الفضاء.

وذكرت صحيفة ديلي جالكسي أن المشروع يأتي ثمرة تعاون بين باحثين من جامعة كيوتو وشركة Sumitomo Forestry اليابانية، بهدف استكشاف إمكانية استخدام الخشب بديلاً للمعادن، ولا سيما الألمنيوم، المستخدم عادة في تصنيع الأقمار الصناعية، والذي يؤدي احتراقه إلى إطلاق جزيئات تبقى عالقة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي لسنوات طويلة.

وأوضح القائمون على المشروع أن دراسات سابقة، من بينها دراسة منشورة في مجلة “Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences”، أثبتت قدرة بعض أنواع الخشب على تحمل الظروف القاسية للفضاء الخارجي دون تعرضها لأضرار كبيرة.

كما خضعت عينات من الخشب لاختبارات على متن محطة الفضاء الدولية لمدة تقارب العام، وأظهرت نتائج إيجابية مع غياب شبه تام لعلامات التحلل، نظراً لانعدام الأكسجين والكائنات الحية الدقيقة في الفضاء.

يذكر أن نجاح التجربة، يمهد الطريق أمام اعتماد مواد صديقة للبيئة في صناعة الأقمار الصناعية، بما يسهم في تحقيق استدامة أكبر في قطاع الفضاء وحماية كوكب الأرض.