باحثون يطورون نظام ذكاء اصطناعي لرصد أخطاء خلوية مرتبطة بالسرطان

برلين 13/3/2026/سانا

كشف باحثون في المختبر الأوروبي للبيولوجيا الجزيئية (EMBL) ومقره ألمانيا، عن استخدام الذكاء الاصطناعي لاختبار نظرية علمية عمرها أكثر من قرن حول كيفية نشوء السرطان، وذلك عبر تطوير نظام قادر على رصد الخلايا التي تظهر فيها أخطاء جينية مبكرة قد تقود إلى تحولات سرطانية.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي، أن الباحثين طوروا نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحمل اسم MAGIC، يتيح اكتشاف خلايا نادرة تحمل مؤشرات مبكرة لاضطرابات في الكروموسومات، وهي من العوامل الأساسية المرتبطة بتطور السرطان.

ويعمل النظام عبر دمج المجهر عالي الدقة مع تقنيات تحليل الجينات في الخلايا المفردة وخوارزميات التعلم الآلي، حيث يقوم بمسح آلاف الخلايا تلقائياً بحثاً عن بنية صغيرة تسمى النواة الدقيقة، وهي علامة مبكرة على خلل في الكروموسومات قد يؤدي لاحقاً إلى نشوء الأورام.

وأكد الباحثون أن التقنية الجديدة قادرة على تحليل نحو 100 ألف خلية خلال أقل من يوم واحد، وهو ما يفوق بكثير قدرات الطرق التقليدية، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 10% من انقسامات الخلايا الطبيعية قد تنتج عنها أخطاء كروموسومية تلقائية، ما قد يفتح المجال لفهم أعمق للمراحل الأولى لنشوء السرطان.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية في تعزيز فهم المراحل المبكرة لتطور السرطان وتطوير وسائل أكثر دقة للكشف المبكر عنه.