فشل إطلاق أول صاروخ مداري تجاري لكوريا الجنوبية

سيئول-سانا

أعلنت شركة “إينوسبيس” الكورية الجنوبية الناشئة في مجال الفضاء أن صاروخها “هانبيت – نانو”، وهو أول صاروخ مداري تجاري، سقط بعد نحو 30 ثانية من إطلاقه من مركز ألكانتارا الفضائي في البرازيل، نتيجة خلل في المركبة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها: إن عملية الإطلاق جرت عند الساعة 10:13 مساء الإثنين بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن الصاروخ سقط داخل منطقة أمان أرضية، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وكان الصاروخ يحمل خمس حمولات من الأقمار الصناعية، كان من المقرر نشرها في مدار أرضي منخفض على ارتفاع 300 كيلومتر، وأشارت الشركة إلى أن البث المباشر للإطلاق أُوقف بعد ظهور ألسنة لهب عقب الإقلاع.

وكان من شأن نجاح المهمة أن يجعل “إينوسبيس” أول شركة كورية جنوبية خاصة تنجح في وضع قمر صناعي لعميل في المدار، علماً أن الإطلاق تأجل ثلاث مرات منذ الموعد الأصلي المحدد في 22 تشرين الثاني الماضي.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى توسيع حضورها في قطاع الفضاء التجاري، وتشجيع دور الشركات الخاصة إلى جانب البرامج الحكومية، في إطار منافسة متزايدة في سوق إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة عالمياً.