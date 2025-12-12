زيادة استطاعة مركزي تحويل كهربائي في مدينة داريا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنجزت الورشات الفينة لكهرباء ريف دمشق أعمالاً تضمنت زيادة استطاعة مركزي تحويل في مدينة داريا، وذلك ضمن خطة الشركة لتحسين واقع التغذية الكهربائية ورفع جاهزية الشبكة في المناطق التي تشهد أحمالاً مرتفعة.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الأعمال شملت زيادة استطاعة كل من مركز تحويل داريا – دوار الشهداء، ومركز تحويل داريا – دوار البلدية من 400 إلى 630 كيلو فولط أمبير، وذلك استجابة لازدياد الطلب على الطاقة في المنطقة وتخفيف الأحمال عن المراكز المجاورة.

وتأتي أعمال الشركة في إطار سعيها المستمر لرفع وثوقية الشبكة الكهربائية وتأمين تغذية كهربائية مستقرة للأهالي في مدينة داريا في ظل ما تشهده من عودة الأهالي للمنطقة.