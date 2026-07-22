لقطات من الحوارات وجلسات المناقشة الإعلامية في محافظتي ريف دمشق والسويداء تاريخ النشر: 2026/07/22 5:04 مساءً اخر تحديث: 2026/07/22 5:04 مساءً قائمة الصور 1/5 انتخابات مجلس الشعب في ريف دمشق… إقبال كبير وتأكيد على المشاركة الشعبية في البناء احتفالية شعبية في مدرسة العتيبة الأولى بريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير انتشار عناصر الأمن العام في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي لتأمين الأسواق لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد مؤتمراً صحفياً غداً لعرض مستجدّات عملها التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق حملة “السويداء منا وفينا” في بلدة الصورة الكبرى بريف المحافظة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:السويداءجلسات المناقشة الإعلاميةريف دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إطلاق الأعمال التمهيدية لمشروع مشفى الضمير الوطني يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026 ترامب: تكلفة الحرب مع إيران ضئيلة قياساً للحروب الأمريكية الأخرى يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026 ناقلات تغيّر مسارها في البحر الأحمر بعد تهديدات ميليشيا الحوثي يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026 مركز الأطراف الصناعية بحمص يقدم خدمات مجانية للمرضى يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026