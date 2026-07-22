لقطات من الحوارات وجلسات المناقشة الإعلامية في محافظتي ريف دمشق والسويداء

قائمة الصور 1/5
انتخابات مجلس الشعب في ريف دمشق… إقبال كبير وتأكيد على المشاركة الشعبية في البناء
احتفالية شعبية في مدرسة العتيبة الأولى بريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
انتشار عناصر الأمن العام في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي لتأمين الأسواق
لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد مؤتمراً صحفياً غداً لعرض مستجدّات عملها
التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق حملة “السويداء منا وفينا” في بلدة الصورة الكبرى بريف المحافظة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك