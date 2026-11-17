دمشق-سانا

لم يرَ أحمد الجولان السوري المحتل يوماً، لكنه يعرفه من حكايات جدته أم خالد وذكريات والده أبي أحمد، حتى بات يشعر أن له هناك بيتاً لم يدخله، وطرقات لم يمشِ فيها، وأرضاً لم تطأها قدماه، لكنها حاضرة في وجدانه، وكأنها جزء من طفولته التي لم يعشها.

ويقول أحمد لـ سانا كلما جلست جدتي تستعيد أيامها في قرية الأحمدية، أصغي إلى حكايات البيوت والحقول والأعراس، وإلى قصة الرحيل الذي ظنته العائلة مؤقتاً، فتحول إلى انتظار امتد تسعة وخمسين عاماً، دون أن يغيب الأمل بالعودة.

أبو أحمد… طريق المدرسة الذي لم تمحه السنوات

يستعيد أبو أحمد، الذي غادر الجولان عام 1967 وهو طفل في الثانية عشرة، تفاصيل طفولته في قرية الأحمدية، ولا سيما الطريق إلى مدرسته في قرية السنابر، التي كانت تبعد نحو ثلاثة كيلومترات.



ويقول كنت أذهب أحياناً على ظهر حمار، وأحياناً سيراً على الأقدام برفقة أطفال القرية، وسط المطر والطين والطرقات التي تقطعها السيول شتاءً.

ويضيف: لم يكن الصغار يذهبون بمفردهم خوفاً من الحيوانات البرية، فكان الأكبر سناً يرافقونهم ويساعدونهم على تجاوز الطريق.

ومن بين تلك الذكريات، بقي اسم رفيقه خليل حاضراً في ذاكرته، فقد كان يحمله على ظهره في الأيام الممطرة، ويعبر به مجاري السيول حتى يتمكنا من متابعة الطريق إلى المدرسة.

ورغم مشقة تلك الأيام، يستعيدها أبو أحمد بحنين، ويتذكر رفاقه ومعلمه والطريق الذي كان يسلكه كل صباح، وكأن طفولته ما زالت تنتظره هناك، في مكان غادره ولم يتمكن من العودة إليه.

أم خالد… أفراح الجولان وسباقات الخيول

أمّا أم خالد، فتعود بذاكرتها إلى أيام شبابها، حين كانت الحياة في الجولان تمضي بين مواسم الزراعة والحصاد، وكانت الأعراس تستمر أياماً، وتجمع أهالي القرى على الفرح والأهازيج والدبكات الشعبية.

وتصف بدقة سباقات الخيول التي كانت تُقام خلال احتفالات الأعراس، وسط تجمع الأهالي وتشجيع الفرسان، في مشاهد كانت تضفي على المناسبات طابعاً خاصاً، وتبقى حاضرة في ذاكرة أبناء القرى.

وتروي كيف كانت مواكب الخيول التي كانت تنطلق لإحضار العروس من قرية إلى أخرى، وكيف كانت بعض عرائس عائلات الوجهاء والمخاتير تُنقل في الهودج وسط الأهازيج والاحتفالات.

ولا تنفصل ذكريات أم خالد عن أرضها التي كانت تمنح العائلة رزقها، والحقول التي عملوا فيها، والبيت الذي جمع أفراحهم وأحزانهم، قبل أن يأتي حزيران عام 1967 ويبدل حياتهم إلى الأبد.

حزيران 1967… رحيل تحول إلى انتظار

في ذلك العام، ومع احتلال إسرائيل للجولان السوري، اضطرت العائلة إلى مغادرة قرية الأحمدية على عجل إلى دمشق، تاركة منزلها وأرضها ومعظم مقتنياتها خلفها، على أمل أن تعود بعد أيام قليلة.

لم تحمل أم خالد معها سوى القليل من حاجياتها والكثير من الذكريات، ولم تكن تعلم أن تلك اللحظات ستكون بداية غياب طويل عن قريتها، وأن الأيام التي انتظرت انقضاءها ستتحول إلى عمر كامل من الحنين.

خرج أبو أحمد طفلاً في الثانية عشرة، تاركاً مدرسته ورفاقه وصديقه خليل، وكبر بعيداً عن الأرض التي شهدت طفولته، حتى أصبح أباً يروي لابنه أحمد حكايات مكان لم يستطع أن يريه إياه.

آلاف العائلات غادرت الجولان… والحنين تتوارثه الأجيال

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 140 ألف سوري اضطروا إلى مغادرة ديارهم في الجولان إثر الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، فيما نقل تقرير أممي صدر عام 2012 تقديرات تفيد بأن نحو نصف مليون من أبناء الجولان يقيمون في دمشق، بمن فيهم أبناء الأجيال التي وُلدت بعد التهجير.

ولا تتوافر إحصائية حديثة موثقة تحدد أعدادهم الحالية في العاصمة وريفها، فيما تبقى حكايات العائلات التي غادرت قراها شاهداً إنسانياً على عقود من الفراق والانتظار.

ثلاثة أجيال… وأمل الرجوع لا يغيب

اليوم، بعد تسعة وخمسين عاماً، ما زالت أم خالد تتذكر بيتها في الأحمدية، وما زال ابنها أبو أحمد يستعيد الطريق إلى السنابر ورفيقه الذي حمله فوق السيول، فيما يستمع أحمد إلى حكاياتهما ويحلم بأن يرى يوماً الأرض التي لم يعرفها إلا من ذاكرتهما.

ثلاثة أجيال جمعها الجولان رغم البعد، جدة تركت فيه شبابها، وابن ترك طفولته، وحفيد ورث الحنين إلى أرض لم يرها.