دمشق-سانا‏

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بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع سفير المملكة ‏العربية ‏السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، في مقر الشركة السورية للاتصالات ‏بدمشق، فرص التعاون بين البلدين في الاتصالات والتحول الرقمي.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول تطوير مسارات ‏الربط بين سوريا والسعودية عن طريق المشروع المشترك “سيلك لينك”، بما يعزز دور ‏سوريا ممراً إقليمياً ودولياً للاتصالات، إلى جانب بحث نشاط الشركات السعودية التي ‏أسست حضوراً لها في سوريا وتشجيع شركات أخرى على بدء نشاطها.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين عرضا الفرص القائمة بين البلدين في مجال تبادل ‏الخبرات في رقمنة الخدمات الحكومية والجوانب التقنية والمؤسسية والإدارية للتحول ‏الرقمي، وفرص التعاون في تطوير شبكات المؤسسات العامة والبنية الرقمية العامة.‏

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وكان وزير الاتصالات هيكل بحث، في 11 تشرين الثاني الجاري، مع الأمينة العامة ‏للاتحاد ‏الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن، دور مشروع “سيلك لينك” في تنويع ‏مسارات ‏نقل البيانات وتعزيز مرونة شبكات الاتصالات الدولية.‏