دمشق-سانا
بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، في مقر الشركة السورية للاتصالات بدمشق، فرص التعاون بين البلدين في الاتصالات والتحول الرقمي.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول تطوير مسارات الربط بين سوريا والسعودية عن طريق المشروع المشترك “سيلك لينك”، بما يعزز دور سوريا ممراً إقليمياً ودولياً للاتصالات، إلى جانب بحث نشاط الشركات السعودية التي أسست حضوراً لها في سوريا وتشجيع شركات أخرى على بدء نشاطها.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين عرضا الفرص القائمة بين البلدين في مجال تبادل الخبرات في رقمنة الخدمات الحكومية والجوانب التقنية والمؤسسية والإدارية للتحول الرقمي، وفرص التعاون في تطوير شبكات المؤسسات العامة والبنية الرقمية العامة.
وكان وزير الاتصالات هيكل بحث، في 11 تشرين الثاني الجاري، مع الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن، دور مشروع “سيلك لينك” في تنويع مسارات نقل البيانات وتعزيز مرونة شبكات الاتصالات الدولية.