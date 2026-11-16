ثلاث حاملات طائرات أمريكية في المنطقة تعزز الضغط على إيران

واشنطن-سانا

‏

عزّزت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط بوصول مجموعة حاملة ‏الطائرات “ثيودور روزفلت” ليرتفع بذلك عدد مجموعات حاملات الطائرات الموجودة في ‏المنطقة إلى ثلاث، في تطور يتزامن مع تعثّر المفاوضات مع إيران وتجدد اعتداءاتها ‏على دول الخليج وتهديدها حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما يوسّع الخيارات العسكرية ‏المتاحة لواشنطن، ويزيد الضغوط على طهران.‏

ونقلت شبكة “‏ABC News‏” عن مسؤول أمريكي أمس الأحد، أن المجموعة القتالية ‏للحاملة دخلت منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، لتنضم إلى مجموعتي ‏حاملتي “جورج إتش دبليو بوش” و”جورج واشنطن” الموجودتين في بحر العرب، ضمن ‏انتشار بحري يضم أكثر من 20 سفينة حربية تشارك في فرض الحصار البحري على ‏الموانئ الإيرانية.‏

وذكرت صحيفة “ذا ناشيونال” في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أنه كان من المقرر أن تحل ‌‏”ثيودور روزفلت” ‏محل ‏”جورج واشنطن” إلا أن الأخيرة لا تزال في المنطقة حتى الآن.‏

قدرات عسكرية وخيارات أوسع

يتيح وجود ثلاث مجموعات قتالية توسيع القدرة الأمريكية على تنفيذ العمليات الجوية ‏والبحرية، إذ تضم الأجنحة الجوية لحاملات الطائرات عشرات المقاتلات الهجومية، إلى ‏جانب طائرات الإنذار المبكر والحرب الإلكترونية والمروحيات، فضلاً عن مدمرات ‏وطرادات مجهزة بصواريخ توماهوك المجنحة.‏

ووفقاً لتقرير نشرته “ذا ناشيونال” في السادس من تشرين الثاني الجاري، يوفر هذا الحشد ‏للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدرة نارية كبيرة وخيارات عسكرية إضافية في التعامل مع ‏إيران. ‏

فيما أشارت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير نشرته مطلع تشرين الأول الماضي، إلى ‏أن التخطيط لنشر ثلاث حاملات طائرات ومجموعاتها المرافقة يهدف إلى منح الرئيس ‏والقادة العسكريين مرونة أكبر في تحديد الخطوات المقبلة، مع تقديرات بوصول إجمالي ‏القوات ضمن هذه المجموعات إلى نحو 20 ألف عسكري، وما يصل إلى 150 طائرة ‏مقاتلة.‏

ومع ذلك، لا يعني وجود الحاملات الثلاث بالضرورة اتخاذ قرار باستئناف العمليات ‏القتالية، إذ نقلت “ذا ناشيونال” عن محللين عسكريين، أن نشر الحاملة الثالثة قد يندرج في ‏إطار إعادة توزيع القوات أو تعزيز الخيارات المتاحة، ولا يشكل مؤشراً حاسماً على قرب ‏شن هجوم جديد.‏

حسابات واشنطن.. توقيت التصعيد وكلفته

ولا تقتصر حسابات واشنطن على الجوانب العسكرية، بل تتداخل معها اعتبارات سياسية ‏داخلية تتعلق بتوقيت أي تصعيد محتمل وكلفته، إذ نقلت شبكة “إن بي سي نيوز” في ‏السادس من الشهر الجاري، عن مسؤولين أمريكيين، أن بعض مستشاري ترامب حثوه على ‏استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران قبل تسلم الكونغرس الجديد مهامه في ‏كانون الثاني المقبل، محذّرين من أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس قد تتيح ‏لهم عرقلة العمليات من خلال التحقيقات أو تقييد التمويل أو اتخاذ إجراءات تشريعية تحد ‏منها.‏

كما نقلت وكالة “رويترز” قبل يومين عن تقييمات استخباراتية أمريكية، أن العقوبات ‏والحصار البحري يلحقان أضراراً بالاقتصاد الإيراني، في حين لا يُرجح أن تؤدي ‏الضربات العسكرية الجديدة إلى تغيير موقف طهران التفاوضي.‏

كما أشارت الوكالة إلى أن بعض مخزونات الذخائر الأمريكية بعيدة المدى لم تُستكمل ‏إعادة تزويدها، ما يضيف اعتبارات تتعلق بكلفة التصعيد، والقدرة على مواصلة العمليات ‏العسكرية.‏

تصعيد ميداني في الخليج ومضيق هرمز

ويأتي التعزيز العسكري الأمريكي في ظل تجدد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، إذ ‏أعلنت البحرين، أمس الأحد، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة، في سياق ‏اعتداءات إيرانية طالت عدداً من دول المنطقة، وسط إدانات عربية ودولية لاستهداف ‏أراضيها وتهديد أمنها واستقرارها.‏

وفي مضيق هرمز، تصاعدت المخاطر على حركة الملاحة بعد إعلان الحرس الثوري ‏الإيراني تعرض ناقلات نفط لانفجارات وحرائق قال: إنها ناجمة عن ألغام بحرية، وربطه ‏ذلك بالحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.‏

‏ وفي المقابل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن إصابة ناقلة ‏نفط بمقذوف مجهول أثناء إبحارها إلى خارج المضيق، دون اتضاح حجم الأضرار أو ‏أثر الحادث على البيئة البحرية.‏

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ضوء اعتماد أسواق الطاقة العالمية على مضيق ‏هرمز ممراً رئيسياً لنقل النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب مستمر في حركة العبور ‏عاملاً ضاغطاً على إمدادات الطاقة وتكاليف النقل والتأمين البحري.‏

الحصار الاقتصادي ..ورقة أمريكية

وتتزامن هذه التطورات مع تعثر الجهود الدبلوماسية، إذ نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي، ‏في العاشر من الشهر الجاري، عن ثلاثة مسؤولين شاركوا في اجتماع لوزير الخارجية ‏ماركو روبيو مع نظرائه في ‏مجموعة السبع، أن إدارة ترامب اختارت مواصلة الضغط ‏الاقتصادي والبحري على إيران بدلاً من استئناف الحرب أو التوصل إلى اتفاق في ‏المرحلة الراهنة.‏

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، أن ترامب لا يرى ضرورة للتسرع في العودة إلى ‏العمليات العسكرية، ويعتبر أن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يدفع طهران إلى تغيير ‏موقفها التفاوضي، في حين حذر محللون من أن استمرار الجمود قد يدفع إيران إلى ‏تصعيد هجماتها على المصالح الأمريكية وشركائها الإقليميين، بهدف رفع كلفة الحصار.‏

مخاطر سوء التقدير

تشير التقديرات الواردة في تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في تشرين الأول ‏الماضي إلى أن تعزيز الوجود البحري الأمريكي، يهدف إلى توفير مرونة أكبر للرئيس ‏ترامب والقيادة العسكرية في تحديد الخطوات المقبلة، من خلال إتاحة خيارات عسكرية ‏متعددة، مع إبقاء احتمال استئناف الضربات قائماً، من دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار ‏بتنفيذها.‏

وفي ظل غياب اختراق سياسي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ‏إطلاق عملية دبلوماسية جادة قائمة على التفاوض لإنهاء حالة “اللاسلم واللاحرب” بين ‏واشنطن وطهران، محذراً بذلك من استمرار وضع إقليمي مفتوح على احتمالات مواجهة ‏جديدة.‏