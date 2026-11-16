ثلاث حاملات طائرات أمريكية في المنطقة تعزز الضغط على إيران

واشنطن-سانا
عزّزت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط بوصول مجموعة حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت” ليرتفع بذلك عدد مجموعات حاملات الطائرات الموجودة في المنطقة إلى ثلاث، في تطور يتزامن مع تعثّر المفاوضات مع إيران وتجدد اعتداءاتها على دول الخليج وتهديدها حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما يوسّع الخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن، ويزيد الضغوط على طهران.
ونقلت شبكة “ABC News” عن مسؤول أمريكي أمس الأحد، أن المجموعة القتالية للحاملة دخلت منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، لتنضم إلى مجموعتي حاملتي “جورج إتش دبليو بوش” و”جورج واشنطن” الموجودتين في بحر العرب، ضمن انتشار بحري يضم أكثر من 20 سفينة حربية تشارك في فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
وذكرت صحيفة “ذا ناشيونال” في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أنه كان من المقرر أن تحل ”ثيودور روزفلت” محل ”جورج واشنطن” إلا أن الأخيرة لا تزال في المنطقة حتى الآن.
قدرات عسكرية وخيارات أوسع
يتيح وجود ثلاث مجموعات قتالية توسيع القدرة الأمريكية على تنفيذ العمليات الجوية والبحرية، إذ تضم الأجنحة الجوية لحاملات الطائرات عشرات المقاتلات الهجومية، إلى جانب طائرات الإنذار المبكر والحرب الإلكترونية والمروحيات، فضلاً عن مدمرات وطرادات مجهزة بصواريخ توماهوك المجنحة.
ووفقاً لتقرير نشرته “ذا ناشيونال” في السادس من تشرين الثاني الجاري، يوفر هذا الحشد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدرة نارية كبيرة وخيارات عسكرية إضافية في التعامل مع إيران.
فيما أشارت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير نشرته مطلع تشرين الأول الماضي، إلى أن التخطيط لنشر ثلاث حاملات طائرات ومجموعاتها المرافقة يهدف إلى منح الرئيس والقادة العسكريين مرونة أكبر في تحديد الخطوات المقبلة، مع تقديرات بوصول إجمالي القوات ضمن هذه المجموعات إلى نحو 20 ألف عسكري، وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة.
ومع ذلك، لا يعني وجود الحاملات الثلاث بالضرورة اتخاذ قرار باستئناف العمليات القتالية، إذ نقلت “ذا ناشيونال” عن محللين عسكريين، أن نشر الحاملة الثالثة قد يندرج في إطار إعادة توزيع القوات أو تعزيز الخيارات المتاحة، ولا يشكل مؤشراً حاسماً على قرب شن هجوم جديد.
حسابات واشنطن.. توقيت التصعيد وكلفته
ولا تقتصر حسابات واشنطن على الجوانب العسكرية، بل تتداخل معها اعتبارات سياسية داخلية تتعلق بتوقيت أي تصعيد محتمل وكلفته، إذ نقلت شبكة “إن بي سي نيوز” في السادس من الشهر الجاري، عن مسؤولين أمريكيين، أن بعض مستشاري ترامب حثوه على استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران قبل تسلم الكونغرس الجديد مهامه في كانون الثاني المقبل، محذّرين من أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس قد تتيح لهم عرقلة العمليات من خلال التحقيقات أو تقييد التمويل أو اتخاذ إجراءات تشريعية تحد منها.
كما نقلت وكالة “رويترز” قبل يومين عن تقييمات استخباراتية أمريكية، أن العقوبات والحصار البحري يلحقان أضراراً بالاقتصاد الإيراني، في حين لا يُرجح أن تؤدي الضربات العسكرية الجديدة إلى تغيير موقف طهران التفاوضي.
كما أشارت الوكالة إلى أن بعض مخزونات الذخائر الأمريكية بعيدة المدى لم تُستكمل إعادة تزويدها، ما يضيف اعتبارات تتعلق بكلفة التصعيد، والقدرة على مواصلة العمليات العسكرية.
تصعيد ميداني في الخليج ومضيق هرمز
ويأتي التعزيز العسكري الأمريكي في ظل تجدد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، إذ أعلنت البحرين، أمس الأحد، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة، في سياق اعتداءات إيرانية طالت عدداً من دول المنطقة، وسط إدانات عربية ودولية لاستهداف أراضيها وتهديد أمنها واستقرارها.
وفي مضيق هرمز، تصاعدت المخاطر على حركة الملاحة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلات نفط لانفجارات وحرائق قال: إنها ناجمة عن ألغام بحرية، وربطه ذلك بالحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.
وفي المقابل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء إبحارها إلى خارج المضيق، دون اتضاح حجم الأضرار أو أثر الحادث على البيئة البحرية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ضوء اعتماد أسواق الطاقة العالمية على مضيق هرمز ممراً رئيسياً لنقل النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب مستمر في حركة العبور عاملاً ضاغطاً على إمدادات الطاقة وتكاليف النقل والتأمين البحري.
الحصار الاقتصادي ..ورقة أمريكية
وتتزامن هذه التطورات مع تعثر الجهود الدبلوماسية، إذ نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي، في العاشر من الشهر الجاري، عن ثلاثة مسؤولين شاركوا في اجتماع لوزير الخارجية ماركو روبيو مع نظرائه في مجموعة السبع، أن إدارة ترامب اختارت مواصلة الضغط الاقتصادي والبحري على إيران بدلاً من استئناف الحرب أو التوصل إلى اتفاق في المرحلة الراهنة.
ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، أن ترامب لا يرى ضرورة للتسرع في العودة إلى العمليات العسكرية، ويعتبر أن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يدفع طهران إلى تغيير موقفها التفاوضي، في حين حذر محللون من أن استمرار الجمود قد يدفع إيران إلى تصعيد هجماتها على المصالح الأمريكية وشركائها الإقليميين، بهدف رفع كلفة الحصار.
مخاطر سوء التقدير
تشير التقديرات الواردة في تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في تشرين الأول الماضي إلى أن تعزيز الوجود البحري الأمريكي، يهدف إلى توفير مرونة أكبر للرئيس ترامب والقيادة العسكرية في تحديد الخطوات المقبلة، من خلال إتاحة خيارات عسكرية متعددة، مع إبقاء احتمال استئناف الضربات قائماً، من دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار بتنفيذها.
وفي ظل غياب اختراق سياسي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إطلاق عملية دبلوماسية جادة قائمة على التفاوض لإنهاء حالة “اللاسلم واللاحرب” بين واشنطن وطهران، محذراً بذلك من استمرار وضع إقليمي مفتوح على احتمالات مواجهة جديدة.