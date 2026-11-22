الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر الاعتداء الإيراني الذي استهدف منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض المساعي الدبلوماسية والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيقهما.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته اليوم الأحد عبر حسابها على منصة “إكس”، تضامن بلادها الكامل مع البحرين، ودعمها كل الإجراءات المشروعة التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها، مشددة على رفضها القاطع استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية والمدنيين.

وأكدت الوزارة أن الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة شخصين جراء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة أمس السبت.