ينطلق 17 الشهر الجاري.. منتدى ‏”‏SPCF‏”‏ منصة لتنظيم الدعم الدولي لسوريا ‏

‏ دمشق-سانا‏

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تستعد سوريا لإطلاق منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا “‏SPCF‏” في 17 من شهر ‏تشرين الثاني الجاري، الذي تنظمه إدارة ‏التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، ‏بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.‏

‏ويُعدّ “‏SPCF‏” منصة للشراكة والتنسيق تقودها الحكومة السورية، وتجمع الشركاء الدوليين ‏والإقليميين، والأمم المتحدة، والمؤسسات ‏المالية والتنموية، بهدف تنظيم وتنسيق الدعم ‏الدولي ضمن إطار موحّد مرتبط بالأولويات الوطنية السورية.‏

وفكرته الأساسية ليست إنشاء منصة جديدة تكرر ما هو موجود، وإنما ربط آليات التنسيق ‏القائمة ببعضها وبالأولويات الوطنية، ‏وتحويل التنسيق من اجتماعات منفصلة إلى عملية ‏مستمرة ومتكاملة مرتبطة بمراحل التخطيط والتنفيذ والنتائج.‏

ويغطي المنتدى طيفاً واسعاً، يبدأ من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي المبكر واستعادة ‏الخدمات والأنظمة إلى التنمية والاستثمار وإعداد ‏المشاريع والتمويل، ويحافظ كل مسار ‏على اختصاصه، إذ لا يشكّل المنتدى بديلاً عن آليات التنسيق الإنساني أو المؤسسات ‏المالية أو ‏الاتفاقيات الثنائية، وإنما إطار جامع لتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها.‏

من بروكسل إلى دمشق

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا المسار بدأ بصورة مؤسساتية في اجتماع الـ ‏SPCF‏ في العاصمة البلجيكية بروكسل في ‏أيار 2026، حيث اجتمعت الحكومة ‏السورية مع عدد كبير من الشركاء الدوليين والإقليميين والمؤسسات الدولية، وتم عرض ‌‏الأولويات الوطنية للتعافي، والتي تركز بصورة رئيسة على استعادة البنية التحتية الحيوية، ‏والخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة ‏المؤسسات، وبناء الصمود الاقتصادي والاجتماعي، ‏وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة والمؤسسات.‏

ومنذ ذلك الحين، تعمل إدارة التعاون الدولي في الوزارة على تحويل هذه الأولويات إلى ‏خطط قطاعية، وبرامج، ومحافظ مشاريع، ‏وآليات متابعة وتنسيق أكثر وضوحاً، واليوم ‏ينتقل هذا المسار إلى دمشق، ليتحول إلى منصة تنسيق جميع الشراكات الإنسانية ‌‏والتنموية بقيادة الحكومة السورية.‏

وحول طبيعة المنتدى، أشارت الوزارة إلى أن “‏SPCF‏” منصة تنسيق تقودها الحكومة ‏السورية وتضم جميع الشركاء الدوليين ‏والإقليميين وليس الأوروبيين فقط، لكنها تبني على ‏جهود التنسيق السابقة التي كان بعضها يتم برعاية الاتحاد الأوروبي.‏

الهيكلية المقترحة لـ “‏SPCF‏”‏

أما عن الهيكلية المقترحة لـ “‏SPCF‏”، فبينت الوزارة أنه سيتم نقاش تصور مقترح لحوكمة ‏واستمرارية المنتدى، يشمل: منتدى كبار ‏المسؤولين لوضع التوجهات الاستراتيجية ولجنة ‏توجيهية لمتابعة الأولويات وحل القضايا المشتركة بين القطاعات، وأمانة سر في ‏إدارة ‏التعاون الدولي للتنسيق اليومي ومتابعة الشركاء والبيانات وخطط العمل والمتابعة، ‏ومجموعات عمل قطاعية وفنية تقودها ‏الوزارات والهيئات السورية المختصة بالشراكة مع ‏الشركاء المعنيين.‏

وتعتبر هذه الهيكلية ومجموعات العمل حالياً، مقترحات قيد النقاش والتطوير، وسيتم ‏تطويرها واعتمادها بصورة تشاركية خلال ‏المنتدى وبعده وبالتنسيق مع الشركاء.‏

آليات أخرى تكمل عمل المنتدى

وفيما يتعلق بالعلاقة مع آليات الدعم الفني والتمويل، يشكّل منتدى تنسيق الشراكة من ‏أجل سوريا “‏SPCF‏” منصةً أساسية للتنسيق، ‏وليس صندوقاً للتمويل أو جهةً منفذة ‏للمشاريع، إذ تتكامل معه آليات أخرى تتولى مهام محددة، من أبرزها:‏

‏-آلية الدعم الفني “‏Technical Assistance Mechanism‏”:‏

آلية مستضافة ضمن إدارة التعاون الدولي، وتعمل على تحديد احتياجات الدعم الفني، ‏وتنسيق تنفيذها بالتعاون مع الشركاء، وتشمل ‏أدواتها مركز “‏TA Hub‏” المدعوم من ‏الاتحاد الأوروبي، والذي يضم عدداً من وكالات التنمية الأوروبية، إلى جانب إمكانية ‏توفير ‏الدعم الفني من شركاء آخرين.‏

‏- صندوق “‏START‏”:‏

صندوق متعدد المانحين بين الحكومة السورية والبنك الدولي، وله هيكليته وحوكمته المالية ‏الخاصة، ويعمل كأداة تمويلية داعمة ‏لمسارات التعافي والتنمية، بينما يتكامل فنياً مع الـ ‌‏(‏SPCF‏) من خلال تبادل المعلومات حول الأولويات، والفجوات، وجاهزية ‏المشاريع، ‏والتقدم في التنفيذ.‏

المحاور الرئيسة للمنتدى

وسيعقد منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (‏SPCF‏) بحضور كبار المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وسيُفتتح من قبل وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، وسيجمع ممثلين عن الحكومة ‏السورية ‏والوزارات والمؤسسات الوطنية، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والدول ‏الشريكة إقليمياً ودولياً، ووكالات الأمم المتحدة، ‏والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك ‏ومؤسسات التنمية، ووكالات التعاون الدولي، وبعض الممثلين عن المجتمع المدني ‏السوري، ‏وممثلين عن القطاع الخاص والأوساط الاقتصادية.‏

ومن المتوقع أن يتضمن ثلاثة محاور رئيسة:‏

‏1- “من بروكسل إلى دمشق – أين وصلنا؟”:‏

‏سيستعرض المنتدى في هذا المحور التقدم المحقق منذ اجتماع بروكسل، بما في ذلك ‏تطور الأولويات والخطط القطاعية، وتحديث ‏خريطة الشركاء، وتطوير آليات التنسيق ‏والدعم الفني، وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى دعم إضافي.‏

‏2- “من الأولويات إلى مشاريع قابلة للتحضير والتمويل”:‏

سيناقش كيفية تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع واضحة ومهيأة للتنفيذ والتمويل من ‏خلال دراسات الجدوى، والتحضير الفني، ‏والدعم المؤسسي، والتمويل التنموي، وأدوات ‏التمويل المناسبة.‏

‏3- “البيئة الاقتصادية والقطاع الخاص”:‏

سيناقش المنتدى البيئة اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، بما يشمل القطاع المصرفي، ‏والوصول إلى التمويل، ووضوح البيئة ‏التنظيمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ‏وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.‏

حكومة سورية تبني مؤسساتها

وفي السياق ذاته، أكد مدير التعاون الأوروبي في إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية ‌‏‌‏والمغتربين عبد الكريم اقزيز في تصريح لـ ‏سانا، أن فكرة المنتدى جاءت ‏نتيجة التشظي الذي عانته الاستجابة والدعم السوري خلال الـ 14 سنة الماضية، بحكم ‌‏طبيعة الاستجابة الإنسانية.‏

وأشار اقزيز إلى أن الواقع اختلف بعد التحرير، مع وجود حكومة سورية تعمل على بناء ‏مؤسساتها، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود ‏التنسيقية ضمن مظلة واحدة تقودها ‏الحكومة السورية، وهو ما يشكّل الفكرة الأساسية للمنتدى.‏

جمع الشركاء تحت مظلة واحدة

وقال مدير التعاون الأوروبي في إدارة التعاون الدولي: هذا المنتدى سيجمع كل أنواع ‏الشركاء، سواء الإنسانيون أو التنمويون أو حتى ‏البنوك الاستثمارية، تحت مظلة واحدة، ‏مشيراً إلى أن هناك لجنة توجيهية تقودها الحكومة السورية ممثلة بإدارة التعاون الدولي في ‌‏وزارة الخارجية والمغتربين بالشراكة مع شريك دولي يتغير كل عامين.‏

وأضاف اقزيز: تقديراً للجهود التنسيقية التي يقودها الاتحاد الأوروبي خلال الفترات ‏الماضية، سيكون هو الشريك الدولي خلال العامين ‏القادمين، وستكون هناك لجنة ‏توجيهية من عدة شركاء إنسانيين وتنمويين وبنوك استثمارية.‏

وأكد أن المنتدى سيضم أمانة سر في إدارة التعاون الدولي، تتولى ترجمة العمل الذي ‏ينجزه قسما المعلومات والتخطيط التنموي في ‏الإدارة، بالإضافة إلى خبراء من الأمم ‏المتحدة والبنك الدولي لتقديم المعلومات وتحليل الاحتياجات من الوزارات القطاعية ‏وتحويلها إلى ‏خطط تنموية.‏

وبيّن مدير التعاون الأوروبي في إدارة التعاون الدولي، أن الهدف من المنتدى هو تحويل ‏الاحتياجات المتناثرة إلى خطط تنموية واضحة ‏قد تكون سنوية لإقناع الشركاء الدوليين ‏بها، والتحرك من مشاريع منفصلة ذات أثر محدود إلى مشاريع متكاملة تنموية تنعكس ‏على ‏حياة المواطن السوري خلال الأشهر القادمة.‏