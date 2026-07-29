معرض “موتور شو 2026” ينطلق غداً في دمشق بمشاركة 48 شركة محلية ودولية

دمشق-سانا



تنطلق مساء يوم غد الخميس فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026” على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، الذي تنظمه شركة أتاسي للمعارض والتسويق برعاية وزارة النقل، وبمشاركة 48 شركة محلية ودولية، على أن تستمر فعالياته حتى الثاني من شهر آب المقبل.



وأوضح مدير الشركة المنظمة غازي الأتاسي لمراسلة سانا، اليوم الأربعاء، أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة واسعة تضم أبرز وكلاء السيارات والعلامات التجارية العالمية، إلى جانب شركات متخصصة في قطع الغيار ومراكز الصيانة والإصلاح.



وأضاف أن المعرض سيشهد إطلاق عدد من الطرازات والعلامات التجارية الجديدة التي تدخل السوق السورية للمرة الأولى، ما يعزز مكانته كمنصة رئيسية للكشف عن أحدث الابتكارات والإصدارات في عالم السيارات.

أحدث تقنيات الصيانة وتجهيزات الورش

وبيّن الأتاسي أن المعرض يخصص مساحة واسعة لشركات تجهيزات الورش ومراكز الصيانة، حيث ستُعرض أحدث أجهزة الفحص والتشخيص الإلكتروني، ومعدات القياس والموازنة، وتجهيزات إصلاح الهياكل وكبائن الطلاء الحرارية، بما يواكب التطورات العالمية، ويسهم في رفع كفاءة خدمات الصيانة والإصلاح.



كما لفت إلى أن دورة هذا العام تتميز بعرض تقنيات وتجهيزات تُقدَّم للمرة الأولى، من بينها أجهزة محاكاة للسلامة المرورية توضح أهمية استخدام حزام الأمان وآليات حماية الركاب عند انقلاب المركبات، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل ونادي السيارات السوري اللذين يقدمان برامج توعوية متخصصة في مجال الأمن والسلامة المرورية.



ويتضمن المعرض وفق الأتاسي عروضاً للسيارات الكلاسيكية، والدراجات النارية، والدراجات المائية (Jet Ski)، إلى جانب أحدث المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع السيارات.

حملة وطنية ضمن فعاليات المعرض

من جانبه، أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة النقل حسين الحاج عبد الله، أن الوزارة بالتعاون مع نادي السيارات السوري والجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق وشركة “يلاغو”، استكملت استعداداتها لإطلاق حملة وطنية للتوعية بالسلامة المرورية ضمن فعاليات المعرض.



وأوضح الحاج عبد الله أن جناح الوزارة سيوفر للزوار تجربة تفاعلية تشمل خوض الاختبار النظري لإجازات السوق، والتعرف إلى مزايا السلامة في السيارات، إضافة إلى توزيع دليل السائق وبروشورات توعوية، فيما ينظم نادي السيارات السوري تجارب عملية تحاكي أثر استخدام حزام الأمان ومخاطر القيادة تحت تأثير الكحول، إلى جانب سحوبات يومية على جوائز تشجيعية.



وكشف الحاج عبد الله عن إطلاق “ميثاق حماية الأطفال من حوادث المرور”، الذي سيوقعه وزير النقل يعرب بدر أولاً، ثم يشارك زوار المعرض في توقيعه، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الالتزام المجتمعي بحماية الأطفال وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.



ويستقبل المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026” زواره يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلاً، فيما يُقام حفل الافتتاح الرسمي عند الساعة السابعة من مساء يوم الخميس.