صيانة فواصل الجسور وتدعيمها بالألياف الكربونية.. تقنيات لإطالة العمر التشغيلي

دمشق-سانا‏

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تكتسب صيانة الجسور وتأهيلها أهمية متزايدة في الحفاظ على سلامة شبكة الطرق، ‏وضمان استمرارية الحركة المرورية، ولا سيما في ظل تعرض عدد من الجسور خلال ‏السنوات الماضية لأضرار إنشائية، وتراجع أعمال الصيانة الدورية، وتقادم العمر ‏التصميمي لبعض المنشآت.‏

وفي هذا الإطار، تبرز تقنيات تركيب فواصل التمدد الميكانيكية والحرارية، وتدعيم ‏الجسور باستخدام الألياف الكربونية، بوصفها حلولاً هندسية تسهم في تحسين كفاءة ‏المنشآت وإطالة عمرها التشغيلي، وتجنب الحاجة إلى هدمها وإعادة بنائها في الحالات ‏التي تسمح حالتها الإنشائية بالتأهيل.‏

وأوضح رئيس دائرة الجسور في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، المهندس وليد ‏محمود الصالح، في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الثلاثاء، أن فواصل الجسور تُعدّ من ‏العناصر الأساسية في تصميم المنشآت الطرقية، وهي عبارة عن فجوات أو فراغات ‏تصميمية تُنفّذ عمداً بين أجزاء هيكل الجسر أو عند نهاياته، بهدف الفصل بين ‏الأجزاء الخرسانية أو المعدنية، والسماح لها بالحركة وفق المتغيرات التي يتعرض لها ‏المنشأ.‏

وبيّن أن أهمية هذه الفواصل تكمن في السماح بالحركات الطولية والعرضية والدورانية ‏للجسر، ومنع تولد إجهادات داخلية كبيرة قد تؤدي إلى التشققات أو تكسر الخرسانة، ‏نتيجة التمدد والانكماش الحراري اليومي والموسمي، وتأثيرات الزحف والهبوطات ‏المتوقعة، إضافة إلى الحركات الناجمة عن الأحمال المرورية والاهتزازات.‏

فواصل ميكانيكية وحرارية.. اختلاف في الوظيفة وآلية العمل

وأشار الصالح إلى أن الفواصل الحرارية تصمم بصورة أساسية لاستيعاب الحركات ‏الناتجة عن اختلاف درجات الحرارة وما يرافقها من تمدد وانكماش في طول الجسر، ‏بينما تعتمد الفواصل الميكانيكية غالباً على أجزاء معدنية أو مطاطية متحركة ذات ‏تركيب أكثر تعقيداً، مثل الأصابع المعدنية والشرائح الميكانيكية، وتستخدم لاستيعاب ‏حركات أفقية ورأسية ودورانية كبيرة، مع ضمان نقل أحمال عجلات المركبات الثقيلة ‏عبر الفاصل بصورة وشكل ميكانيكي مباشرة.‏

وأوضح أن الأنواع الرئيسية لفواصل الجسور تشمل:‏

. الفواصل البسيطة أو المعبأة، المعروفة باسم (‏Pour-in-place‏) ‏و(‏Asphaltic plug‏).‏

‏· الفواصل الشريطية المطاطية (‏Elastomeric strip seal‏).‏

‏· فواصل الأصابع المعدنية (‏Finger joints‏)، التي تُستخدم في الجسور التي ‏تتطلب استيعاب حركات كبيرة.‏

‏· الفواصل المعيارية (‏Modular expansion joints‏)، المصممة لتناسب ‏الجسور الطويلة، وتتيح استيعاب مقادير كبيرة من حركات التمدد والتقلص.‏

ولفت إلى أن اختيار نوع الفاصل لا يتم بصورة عشوائية، بل يستند إلى مجموعة من ‏المعايير الهندسية، في مقدمتها مقدار الحركة المتوقعة والمحسوبة وفق التصميم، ‏وحجم الأحمال المرورية وسرعتها، وعرض الجسر، والعوامل البيئية والكيميائية ‏المحيطة، مثل الرطوبة والأملاح، فضلاً عن سهولة تنفيذ أعمال الصيانة المستقبلية.‏

دقة التركيب تحد من الأعطال والتشققات

أوضح الصالح أن المراحل الفنية لتركيب الفواصل تبدأ بقياس الفجوة وضبط عرضها ‏بدقة، وفق درجة الحرارة المسجلة أثناء التركيب ومقارنتها بدرجة الحرارة المرجعية ‏المعتمدة في التصميم، لأن اختلاف درجات الحرارة يؤثر في مقدار التمدد والانكماش ‏المتوقع للجسر، ثم تجهيز الأسطح بإزالة الخرسانة التالفة وتنظيفها وتهيئتها لضمان ‏قوة الالتصاق.‏

وأضاف، أن المراحل تشمل أيضاً تثبيت الأجزاء المعدنية والمراسي وفق المواصفات ‏الهندسية، مع ضبط مستوى الفاصل بما يتناسب مع منسوب سطح الإسفلت أو ‏الخرسانة، منعاً لحدوث اختلافات في مستوى الطريق، وصولاً إلى تركيب أنظمة منع ‏تسرب المياه أو الشرائح المطاطية عالية المرونة، بهدف منع نفاذ المياه والأتربة ‏والأوساخ إلى الأجزاء السفلية من الجسر وحماية عناصره الإنشائية من التآكل والتلف.‏

أخطاء التركيب وتسرب المياه يهددان سلامة الجسور

حذر الصالح من أن الأخطاء في تركيب فواصل الجسور، كعدم ضبط عرض الفجوة ‏أو سوء تثبيت المراسي المعدنية أو عدم استواء الفاصل مع سطح الطريق، تؤثر في ‏كفاءتها، وتؤدي إلى اهتزازات وأحمال إضافية قد تتسبب بتكسر الخرسانة أو انفصال ‏الفاصل، مؤكداً أن تسرب المياه ولا سيما المحملة بالأملاح والكلوريدات عبر الفواصل ‏التالفة يسرّع تآكل حديد التسليح، ويسبب تلف الخرسانة وضعف القدرة التحملية للجسر ‏بالكامل.‏

الصيانة الدورية تطيل العمر التشغيلي ‏

بيّن الصالح أن العمر التشغيلي لفواصل الجسور يتراوح بين 10 و20 عاماً، تبعاً ‏لجودة التصنيع والتركيب وحجم الحركة المرورية ومستوى الصيانة، مشيراً إلى أن أبرز ‏مؤشرات تلفها تتمثل في: أصوات الارتطام عند مرور المركبات، أو حدوث هبوط ‏وبروز في الفاصل، أو تهالك الشرائح المطاطية وتسرب المياه نحو الركائز.‏

وأشار إلى أن صيانتها تشمل: التنظيف المستمر وإزالة الأتربة والحصى، ومعالجة ‏الفراغات واستبدال الأجزاء المطاطية التالفة، أو استبدال الفاصل الميكانيكي بالكامل ‏عند انتهاء عمره التشغيلي أو فقدان قدرته على أداء وظيفته.‏

الألياف الكربونية.. تقنية حديثة لتعزيز مقاومة الجسور

أوضح الصالح أن تدعيم الجسور بالألياف الكربونية (‏CFRP‏) يعتمد على تثبيت ‏صفائح أو أنسجة من ألياف الكربون عالية المقاومة على الأسطح الخرسانية باستخدام ‏مواد إيبوكسية، بهدف تعزيز مقاومة العناصر الإنشائية للانحناء والقص وزيادة قدرتها ‏على تحمل الأحمال.‏

ولفت إلى أن تنفيذ التقنية يبدأ بتجهيز الأسطح وتنظيفها وإزالة الخرسانة الضعيفة، ثم ‏تطبيق طبقة الأساس (‏Primer‏)، وهي مادة إيبوكسية تدهن على السطح لإغلاق ‏المسام وتحسين الترابط بين الخرسانة ومواد التدعيم، تليها معالجة التشققات والفراغات، ‏ثم عملية تثبيت شرائح أو أنسجة الألياف الكربونية باستخدام مادة إيبوكسية لاصقة، ‏وضغطها باستخدام أسطوانات خاصة لإزالة الهواء الزائد، وضمان التصاقها ‏بالخرسانة، قبل وضع طبقة حماية إيبوكسية نهائية لحماية نظام التدعيم.‏

حالات استخدام الألياف الكربونية في تأهيل المنشآت المتقادمة

أشار رئيس دائرة الجسور في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، إلى أهمية استخدام ‏الألياف الكربونية عند زيادة الأحمال المرورية على الجسور، أو وجود أخطاء تنفيذية ‏أو أضرار في حديد التسليح نتيجة الصدأ، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن الصدمات ‏والحرائق المحدودة.‏

وأكد أن هذه التقنية تسهم في إعادة تأهيل الجسور المتقادمة وإطالة عمرها التشغيلي، ‏من خلال تعزيز مقاومتها الإنشائية دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة في أبعادها أو ‏زيادة أوزانها.‏

وأوضح أن أبرز مزاياها يتمثل في خفة الوزن ومقاومة الصدأ والتآكل، وسرعة التنفيذ ‏وسهولة التطبيق دون الحاجة غالباً إلى آليات ثقيلة أو إغلاق الجسور لفترات طويلة، ‏فضلاً عن تحسين مقاومة الانحناء والقص والحد من اتساع التشققات الخرسانية.‏

العمر الافتراضي والقيود الفنية للتدعيم الكربوني

قال الصالح: إن أنظمة التدعيم بالألياف الكربونية يمكن أن يتجاوز عمرها الافتراضي ‌‏30 إلى 50 عاماً عند اختيار المواد المناسبة وتنفيذها وفق المواصفات الفنية وإجراء ‏الفحوص والصيانة اللازمة.‏

وشدّد على ضرورة إجراء فحوص دورية للكشف عن أي تقشر أو انفصال بين ‏الألياف الكربونية والمادة الإيبوكسية من جهة، والسطح الخرساني من جهة أخرى، ‏وهي الحالة المعروفة باسم (‏Delamination‏)، لما لها من تأثير مباشر في كفاءة ‏نظام التدعيم.‏

ولفت إلى أن أبرز تحديات هذه التقنية يتمثل في تأثر المواد الإيبوكسية بدرجات ‏الحرارة المرتفعة والحرائق، والحاجة إلى كوادر فنية متخصصة لتنفيذها، إضافة إلى ‏ارتفاع تكلفتها الأولية.‏

تطبيق التقنيات في سوريا

وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق هذه التقنيات في سوريا، لفت الصالح إلى أن عدداً كبيراً ‏من الجسور تعرض خلال سنوات الحرب لأضرار إنشائية متفاوتة، إلى جانب غياب ‏الصيانة الدورية لفترات طويلة في بعض المواقع، ما انعكس على حالة فواصل التمدد ‏وأدى إلى تآكل بعضها، وتردي الطبقات الإسفلتية وتسرب المياه إلى العناصر ‏الإنشائية، فضلاً عن تقادم العمر التصميمي لعدد من جسور شبكة الطرق.‏

وأكد أن تقنيات صيانة الفواصل وتدعيم المنشآت بالألياف الكربونية قابلة للتطبيق ‏على نطاق واسع في الجسور التي لم تتعرض لانهيار كلي، وتسمح حالتها الإنشائية ‏بإعادة التأهيل، إذ توفر هذه التقنيات حلولاً هندسية يمكن تنفيذها بسرعة وفاعلية، ‏شريطة إجراء تقييم فني شامل لكل جسر قبل تحديد أسلوب المعالجة المناسب.‏

وبيّن أن التدعيم بالألياف الكربونية يمكن أن يشكل خياراً اقتصادياً في الحالات ‏المناسبة، إذ غالباً ما تكون تكلفته أقل من هدم الجسر وإعادة بنائه بالكامل، كما أنه ‏يختصر مدة تنفيذ الأعمال ويحد من التكاليف الناتجة عن تحويل حركة المرور ‏وتعطيل الطرق لفترات طويلة.‏

وقال: إن تطبيق هذه التقنيات محلياً يتطلب توفير مواد الإيبوكسي وأنسجة وصفائح ‏الكربون المطابقة للمواصفات العالمية، وتأهيل وتدريب الكوادر الهندسية والفرق الفنية ‏المحلية على أسس التطبيق الدقيق، إضافة إلى تأمين مختبرات وتجهيزات الفحوص ‏غير المتلفة (‏NDT‏)، التي تتيح تقييم حالة الخرسانة والتحقق من جودة الالتصاق ‏وقوة الترابط بين مواد التدعيم والسطوح الخرسانية.‏

دور مؤسسة المواصلات الطرقية في تأهيل الجسور

أكد رئيس دائرة الجسور أهمية دور المؤسسة والجهات المعنية في جرد الجسور ‏وتصنيف أوضاعها الإنشائية على امتداد الشبكة الوطنية، والعمل على تطوير برامج ‏الفحص الدوري وتحديد احتياجات الصيانة والتأهيل وفق الحالة الفنية لكل منشأة.‏

وأشار إلى ضرورة تحديد أولويات التدخل، بدءاً بالجسور الأكثر تضرراً وأهمية من ‏الناحية المرورية، وتنفيذ أعمال التأهيل تدريجياً وفق الموارد المتاحة، بما يحافظ على ‏سلامة المنشآت، ويحسن كفاءة شبكة الطرق، ويطيل العمر التشغيلي للجسور ويحد ‏من تكاليف إعادة بنائها.‏