صيانة فواصل الجسور وتدعيمها بالألياف الكربونية.. تقنيات لإطالة العمر التشغيلي

دمشق-سانا
تكتسب صيانة الجسور وتأهيلها أهمية متزايدة في الحفاظ على سلامة شبكة الطرق، وضمان استمرارية الحركة المرورية، ولا سيما في ظل تعرض عدد من الجسور خلال السنوات الماضية لأضرار إنشائية، وتراجع أعمال الصيانة الدورية، وتقادم العمر التصميمي لبعض المنشآت.
وفي هذا الإطار، تبرز تقنيات تركيب فواصل التمدد الميكانيكية والحرارية، وتدعيم الجسور باستخدام الألياف الكربونية، بوصفها حلولاً هندسية تسهم في تحسين كفاءة المنشآت وإطالة عمرها التشغيلي، وتجنب الحاجة إلى هدمها وإعادة بنائها في الحالات التي تسمح حالتها الإنشائية بالتأهيل.
وأوضح رئيس دائرة الجسور في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، المهندس وليد محمود الصالح، في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الثلاثاء، أن فواصل الجسور تُعدّ من العناصر الأساسية في تصميم المنشآت الطرقية، وهي عبارة عن فجوات أو فراغات تصميمية تُنفّذ عمداً بين أجزاء هيكل الجسر أو عند نهاياته، بهدف الفصل بين الأجزاء الخرسانية أو المعدنية، والسماح لها بالحركة وفق المتغيرات التي يتعرض لها المنشأ.
وبيّن أن أهمية هذه الفواصل تكمن في السماح بالحركات الطولية والعرضية والدورانية للجسر، ومنع تولد إجهادات داخلية كبيرة قد تؤدي إلى التشققات أو تكسر الخرسانة، نتيجة التمدد والانكماش الحراري اليومي والموسمي، وتأثيرات الزحف والهبوطات المتوقعة، إضافة إلى الحركات الناجمة عن الأحمال المرورية والاهتزازات.
فواصل ميكانيكية وحرارية.. اختلاف في الوظيفة وآلية العمل
وأشار الصالح إلى أن الفواصل الحرارية تصمم بصورة أساسية لاستيعاب الحركات الناتجة عن اختلاف درجات الحرارة وما يرافقها من تمدد وانكماش في طول الجسر، بينما تعتمد الفواصل الميكانيكية غالباً على أجزاء معدنية أو مطاطية متحركة ذات تركيب أكثر تعقيداً، مثل الأصابع المعدنية والشرائح الميكانيكية، وتستخدم لاستيعاب حركات أفقية ورأسية ودورانية كبيرة، مع ضمان نقل أحمال عجلات المركبات الثقيلة عبر الفاصل بصورة وشكل ميكانيكي مباشرة.
وأوضح أن الأنواع الرئيسية لفواصل الجسور تشمل:
. الفواصل البسيطة أو المعبأة، المعروفة باسم (Pour-in-place) و(Asphaltic plug).
· الفواصل الشريطية المطاطية (Elastomeric strip seal).
· فواصل الأصابع المعدنية (Finger joints)، التي تُستخدم في الجسور التي تتطلب استيعاب حركات كبيرة.
· الفواصل المعيارية (Modular expansion joints)، المصممة لتناسب الجسور الطويلة، وتتيح استيعاب مقادير كبيرة من حركات التمدد والتقلص.
ولفت إلى أن اختيار نوع الفاصل لا يتم بصورة عشوائية، بل يستند إلى مجموعة من المعايير الهندسية، في مقدمتها مقدار الحركة المتوقعة والمحسوبة وفق التصميم، وحجم الأحمال المرورية وسرعتها، وعرض الجسر، والعوامل البيئية والكيميائية المحيطة، مثل الرطوبة والأملاح، فضلاً عن سهولة تنفيذ أعمال الصيانة المستقبلية.
دقة التركيب تحد من الأعطال والتشققات
أوضح الصالح أن المراحل الفنية لتركيب الفواصل تبدأ بقياس الفجوة وضبط عرضها بدقة، وفق درجة الحرارة المسجلة أثناء التركيب ومقارنتها بدرجة الحرارة المرجعية المعتمدة في التصميم، لأن اختلاف درجات الحرارة يؤثر في مقدار التمدد والانكماش المتوقع للجسر، ثم تجهيز الأسطح بإزالة الخرسانة التالفة وتنظيفها وتهيئتها لضمان قوة الالتصاق.
وأضاف، أن المراحل تشمل أيضاً تثبيت الأجزاء المعدنية والمراسي وفق المواصفات الهندسية، مع ضبط مستوى الفاصل بما يتناسب مع منسوب سطح الإسفلت أو الخرسانة، منعاً لحدوث اختلافات في مستوى الطريق، وصولاً إلى تركيب أنظمة منع تسرب المياه أو الشرائح المطاطية عالية المرونة، بهدف منع نفاذ المياه والأتربة والأوساخ إلى الأجزاء السفلية من الجسر وحماية عناصره الإنشائية من التآكل والتلف.
أخطاء التركيب وتسرب المياه يهددان سلامة الجسور
حذر الصالح من أن الأخطاء في تركيب فواصل الجسور، كعدم ضبط عرض الفجوة أو سوء تثبيت المراسي المعدنية أو عدم استواء الفاصل مع سطح الطريق، تؤثر في كفاءتها، وتؤدي إلى اهتزازات وأحمال إضافية قد تتسبب بتكسر الخرسانة أو انفصال الفاصل، مؤكداً أن تسرب المياه ولا سيما المحملة بالأملاح والكلوريدات عبر الفواصل التالفة يسرّع تآكل حديد التسليح، ويسبب تلف الخرسانة وضعف القدرة التحملية للجسر بالكامل.
الصيانة الدورية تطيل العمر التشغيلي
بيّن الصالح أن العمر التشغيلي لفواصل الجسور يتراوح بين 10 و20 عاماً، تبعاً لجودة التصنيع والتركيب وحجم الحركة المرورية ومستوى الصيانة، مشيراً إلى أن أبرز مؤشرات تلفها تتمثل في: أصوات الارتطام عند مرور المركبات، أو حدوث هبوط وبروز في الفاصل، أو تهالك الشرائح المطاطية وتسرب المياه نحو الركائز.
وأشار إلى أن صيانتها تشمل: التنظيف المستمر وإزالة الأتربة والحصى، ومعالجة الفراغات واستبدال الأجزاء المطاطية التالفة، أو استبدال الفاصل الميكانيكي بالكامل عند انتهاء عمره التشغيلي أو فقدان قدرته على أداء وظيفته.
الألياف الكربونية.. تقنية حديثة لتعزيز مقاومة الجسور
أوضح الصالح أن تدعيم الجسور بالألياف الكربونية (CFRP) يعتمد على تثبيت صفائح أو أنسجة من ألياف الكربون عالية المقاومة على الأسطح الخرسانية باستخدام مواد إيبوكسية، بهدف تعزيز مقاومة العناصر الإنشائية للانحناء والقص وزيادة قدرتها على تحمل الأحمال.
ولفت إلى أن تنفيذ التقنية يبدأ بتجهيز الأسطح وتنظيفها وإزالة الخرسانة الضعيفة، ثم تطبيق طبقة الأساس (Primer)، وهي مادة إيبوكسية تدهن على السطح لإغلاق المسام وتحسين الترابط بين الخرسانة ومواد التدعيم، تليها معالجة التشققات والفراغات، ثم عملية تثبيت شرائح أو أنسجة الألياف الكربونية باستخدام مادة إيبوكسية لاصقة، وضغطها باستخدام أسطوانات خاصة لإزالة الهواء الزائد، وضمان التصاقها بالخرسانة، قبل وضع طبقة حماية إيبوكسية نهائية لحماية نظام التدعيم.
حالات استخدام الألياف الكربونية في تأهيل المنشآت المتقادمة
أشار رئيس دائرة الجسور في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، إلى أهمية استخدام الألياف الكربونية عند زيادة الأحمال المرورية على الجسور، أو وجود أخطاء تنفيذية أو أضرار في حديد التسليح نتيجة الصدأ، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن الصدمات والحرائق المحدودة.
وأكد أن هذه التقنية تسهم في إعادة تأهيل الجسور المتقادمة وإطالة عمرها التشغيلي، من خلال تعزيز مقاومتها الإنشائية دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة في أبعادها أو زيادة أوزانها.
وأوضح أن أبرز مزاياها يتمثل في خفة الوزن ومقاومة الصدأ والتآكل، وسرعة التنفيذ وسهولة التطبيق دون الحاجة غالباً إلى آليات ثقيلة أو إغلاق الجسور لفترات طويلة، فضلاً عن تحسين مقاومة الانحناء والقص والحد من اتساع التشققات الخرسانية.
العمر الافتراضي والقيود الفنية للتدعيم الكربوني
قال الصالح: إن أنظمة التدعيم بالألياف الكربونية يمكن أن يتجاوز عمرها الافتراضي 30 إلى 50 عاماً عند اختيار المواد المناسبة وتنفيذها وفق المواصفات الفنية وإجراء الفحوص والصيانة اللازمة.
وشدّد على ضرورة إجراء فحوص دورية للكشف عن أي تقشر أو انفصال بين الألياف الكربونية والمادة الإيبوكسية من جهة، والسطح الخرساني من جهة أخرى، وهي الحالة المعروفة باسم (Delamination)، لما لها من تأثير مباشر في كفاءة نظام التدعيم.
ولفت إلى أن أبرز تحديات هذه التقنية يتمثل في تأثر المواد الإيبوكسية بدرجات الحرارة المرتفعة والحرائق، والحاجة إلى كوادر فنية متخصصة لتنفيذها، إضافة إلى ارتفاع تكلفتها الأولية.
تطبيق التقنيات في سوريا
وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق هذه التقنيات في سوريا، لفت الصالح إلى أن عدداً كبيراً من الجسور تعرض خلال سنوات الحرب لأضرار إنشائية متفاوتة، إلى جانب غياب الصيانة الدورية لفترات طويلة في بعض المواقع، ما انعكس على حالة فواصل التمدد وأدى إلى تآكل بعضها، وتردي الطبقات الإسفلتية وتسرب المياه إلى العناصر الإنشائية، فضلاً عن تقادم العمر التصميمي لعدد من جسور شبكة الطرق.
وأكد أن تقنيات صيانة الفواصل وتدعيم المنشآت بالألياف الكربونية قابلة للتطبيق على نطاق واسع في الجسور التي لم تتعرض لانهيار كلي، وتسمح حالتها الإنشائية بإعادة التأهيل، إذ توفر هذه التقنيات حلولاً هندسية يمكن تنفيذها بسرعة وفاعلية، شريطة إجراء تقييم فني شامل لكل جسر قبل تحديد أسلوب المعالجة المناسب.
وبيّن أن التدعيم بالألياف الكربونية يمكن أن يشكل خياراً اقتصادياً في الحالات المناسبة، إذ غالباً ما تكون تكلفته أقل من هدم الجسر وإعادة بنائه بالكامل، كما أنه يختصر مدة تنفيذ الأعمال ويحد من التكاليف الناتجة عن تحويل حركة المرور وتعطيل الطرق لفترات طويلة.
وقال: إن تطبيق هذه التقنيات محلياً يتطلب توفير مواد الإيبوكسي وأنسجة وصفائح الكربون المطابقة للمواصفات العالمية، وتأهيل وتدريب الكوادر الهندسية والفرق الفنية المحلية على أسس التطبيق الدقيق، إضافة إلى تأمين مختبرات وتجهيزات الفحوص غير المتلفة (NDT)، التي تتيح تقييم حالة الخرسانة والتحقق من جودة الالتصاق وقوة الترابط بين مواد التدعيم والسطوح الخرسانية.
دور مؤسسة المواصلات الطرقية في تأهيل الجسور
أكد رئيس دائرة الجسور أهمية دور المؤسسة والجهات المعنية في جرد الجسور وتصنيف أوضاعها الإنشائية على امتداد الشبكة الوطنية، والعمل على تطوير برامج الفحص الدوري وتحديد احتياجات الصيانة والتأهيل وفق الحالة الفنية لكل منشأة.
وأشار إلى ضرورة تحديد أولويات التدخل، بدءاً بالجسور الأكثر تضرراً وأهمية من الناحية المرورية، وتنفيذ أعمال التأهيل تدريجياً وفق الموارد المتاحة، بما يحافظ على سلامة المنشآت، ويحسن كفاءة شبكة الطرق، ويطيل العمر التشغيلي للجسور ويحد من تكاليف إعادة بنائها.