الرئيس الشرع يبحث مع وفد اقتصادي صيني الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا

دمشق-سانا
عقد الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء، جلسة محادثات في قصر الشعب بدمشق، مع وفد يضم ممثلين عن عدد من الشركات والمجموعات الاقتصادية الصينية.
وتركزت المحادثات حول بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وسبل تطوير التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات، ولا سيما في قطاعات الصناعة والإنشاءات ومشاريع إعادة الإعمار.
وحضر اللقاء وزراء الطاقة، والأشغال العامة والإسكان، والصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والمدير العام لهيئة الاستثمار السورية.
وانطلقت اليوم أعمال الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية، الذي ينظمه مجلس الأعمال السوري الصيني، بالتنسيق مع المركز السوري الصيني لتوءمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في فندق «فور سيزونز» بدمشق.