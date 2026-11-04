الرئيس الشرع يبحث مع وفد اقتصادي صيني الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا

دمشق-سانا

عقد الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء، جلسة محادثات في قصر الشعب بدمشق، مع ‏وفد يضم ممثلين عن عدد من الشركات والمجموعات الاقتصادية الصينية.‏

وتركزت المحادثات حول بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وسبل تطوير ‏التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات، ولا سيما في قطاعات الصناعة والإنشاءات ‏ومشاريع إعادة الإعمار.‏

وحضر اللقاء وزراء الطاقة، والأشغال العامة والإسكان، والصناعة، والتجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك، بالإضافة إلى مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ‏والمدير العام لهيئة الاستثمار السورية.‏

وانطلقت اليوم أعمال الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية، الذي ينظمه مجلس ‏الأعمال السوري الصيني، بالتنسيق مع المركز السوري الصيني لتوءمة المدن ‏الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك، وذلك في فندق «فور سيزونز» بدمشق.‏