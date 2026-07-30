المصرفان التجاري والعقاري يمددان ساعات الدوام حتى الثامنة مساء لتسهيل عملية استبدال العملة

دمشق-سانا

أعلن المصرفان التجاري السوري، والعقاري السوري تمديد ساعات العمل الرسمية اليوم الخميس حتى الساعة الثامنة مساءً بناءً على تعميم من مصرف سوريا المركزي، تسهيلاً لإجراءات استكمال عملية استبدال العملة الوطنية وتخفيف الازدحام.

وأوضح المصرف التجاري في بيان أن ساعات الدوام الإضافية الممتدة حتى الثامنة مساءً تشمل كل فروعه، وتقتصر حصراً على عمليات استبدال العملة السورية وفق الضوابط المحددة.

بينما أعلن المصرف العقاري أيضاً استمرار العمل في فروعه حتى الساعة الثامنة مساءً في مناطق (دمشق_ فرع الصالحية، وحلب فرع باب جنين، واللاذقية فرع الكاملية، وطرطوس فرع طرطوس الرئيسي وفروع المصرف في حماة وحمص)، مبيناً أن ساعات العمل الإضافي تخصص لعمليات استبدال العملة القديمة.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن انتهاء مهلة استبدال ‏الأوراق ‏النقدية القديمة بتاريخ الـ 30 من تموز 2026، ‏موضحاً أنه اعتباراً من الـ 31 من تموز ‌‏2026 تفقد الأوراق ‏النقدية القديمة قوتها الإبرائية، ‏وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي ‌‏معاملات مالية‎.‎



وفيما يتعلق بعمليات سحب الأوراق النقدية القديمة، أوضح المصرف أنها تبدأ اعتباراً من الـ 31 من تموز 2026، ‏ولمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر مقره بدمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد ‏لاستقبال طلبات السحب‎، دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ‏ضرائب أو نفقات.