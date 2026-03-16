الحصرية يلتقي في فيينا حامد الزعابي على هامش القمة العالمية لمكافحة الاحتيال

photo 2026 03 16 19 51 32 الحصرية يلتقي في فيينا حامد الزعابي على هامش القمة العالمية لمكافحة الاحتيال

فيينا-سانا

التقى وفد سوريا برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في فيينا رئيس مجموعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حامد الزعابي وذلك على هامش القمة العالمية لمكافحة الاحتيال.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الاحتيال، كما تطرق النقاش إلى إمكانية تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، مما يسهم في تحسين آليات التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال.

photo 2026 03 16 19 51 32 2 الحصرية يلتقي في فيينا حامد الزعابي على هامش القمة العالمية لمكافحة الاحتيال
photo 2026 03 16 19 51 32 3 الحصرية يلتقي في فيينا حامد الزعابي على هامش القمة العالمية لمكافحة الاحتيال
photo 2026 03 16 19 51 32 4 الحصرية يلتقي في فيينا حامد الزعابي على هامش القمة العالمية لمكافحة الاحتيال
قطر وفرنسا تؤكدان التزامهما بدعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في سوريا
وصول 90 طياراً شراعياً من 35 دولة إلى دمشق للمشاركة في احتفالات تحرير سوريا
الرئيس الشرع: الحقوق الكردية مصانة بالدستور ووحدة سوريا وسيادة القانون أساس الاستقرار والتنمية
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا
علبي: سوريا تؤكد على سلامة لبنان وأمنه وتستنكر التصعيد والقصف الذي يتعرض له
