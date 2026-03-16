الحصرية يلتقي في فيينا حامد الزعابي على هامش القمة العالمية لمكافحة الاحتيال

فيينا-سانا

التقى وفد سوريا برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في فيينا رئيس مجموعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حامد الزعابي وذلك على هامش القمة العالمية لمكافحة الاحتيال.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الاحتيال، كما تطرق النقاش إلى إمكانية تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، مما يسهم في تحسين آليات التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال.