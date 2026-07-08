الرئيس الشرع يصل إلى أنقرة

أنقرة-سانا

وصل الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع تواصل أعمال اليوم الثاني من القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وكان في استقبال الرئيس الشرع لدى وصوله إلى مطار “أسنبوغا” في أنقرة، وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك.

وانطلقت قمة الناتو في أنقرة أمس الثلاثاء بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي تركزت أعماله على الإنتاج الدفاعي العابر للأطلسي، إلى جانب فعاليات أخرى شارك فيها وزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء في الحلف.

ومن المقرر أن يعقد رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحلف اجتماعهم اليوم في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ويشارك في القمة عدد من قادة الدول، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والفنلندي ألكسندر ستوب، والسلوفاكي بيتر بيليغريني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب المستشار الألماني فريدرش ميرتس، ورؤساء وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وكندا مارك كارني، وبلغاريا رومين راديف، وألبانيا إيدي راما، والجبل الأسود ميلويكو سبايتش.

وتستضيف تركيا قمة حلف شمال الأطلسي للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، في ظل تحديات متزايدة تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.