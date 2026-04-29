الرئيس الشرع يهنئ نظيره العراقي ويبحث معه تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء 12 الرئيس الشرع يهنئ نظيره العراقي ويبحث معه تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

دمشق-سانا

أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية العراق نزار آميدي، قدّم خلاله التهاني بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته.

وأكد الرئيس الشرع خلال الاتصال أهمية العلاقات الأخوية التي تجمع سوريا والعراق، وحرص الجمهورية العربية السورية على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

كما تناول الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

