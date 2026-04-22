الرئيس الشرع يزور الإمارات

أبو ظبي-سانا

يجري الرئيس أحمد الشرع اليوم زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لبحث التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وكان الرئيس الشرع بدأ أمس جولة خليجية بزيارة السعودية، والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وبحث معه توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، كما ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس الشرع في الدوحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأكد الجانبان أهمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

وجدد الرئيس الشرع تضامن سوريا مع الدول العربية التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية، كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل التنسيق بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.