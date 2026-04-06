الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم /46/ لعام 2026، القاضي بإحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتكون مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ويكون مركزها في دمشق.
