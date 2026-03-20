الرئيس الشرع يهنىء الشعب السوري بعيد الفطر المبارك وبذكرى انطلاق الثورة

دمشق-سانا

هنأ الرئيس أحمد الشرع اليوم الجمعة الشعب السوري بمناسبة عيد الفطر المبارك وذكرى انطلاق الثورة.

وقال الرئيس الشرع في كلمة مصورة بثتها قناة الإخبارية السورية على تلغرام: “أهل سوريا الكرام كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقبّل الله طاعتكم وزاد إيمانكم وأعاده عليكم باليمن والبركة”.

وأضاف الرئيس الشرع: “كما أهنّئكم بمرور عقدٍ ونصف على انطلاقة الثورة السورية المباركة، تلك الثورة التي سطرتم بها أعظم البطولات، قلتم ففعلتم ثم صبرتم فنصركم الله، أسأل الله أن يجعل أيامكم كلها فرحاً وسروراً، وأن يحمي الله أرضكم ويعيننا على خدمتكم”.