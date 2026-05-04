الرئيس الشرع يلتقي رجل الأعمال التركي فتاح تامنجي

دمشق-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع، رجل الأعمال التركي فتاح تامنجي مؤسس ورئيس مجلس إدارة فنادق “ريكسوس” العالمية، وذلك في قصر الشعب بدمشق.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن آفاق الاستثمار في سوريا، ولا سيما في قطاع السياحة والفنادق، وفرص إقامة مشاريع تستفيد من الخبرات المتقدمة التي تمتلكها أعمال تامنجي.

كما تم بحث واقع المشاريع الاستثمارية في سوريا، والخطط الرامية إلى توسيع بيئة الأعمال وتوفير حوافز استثمارية في قطاعات السياحة والطاقة والتطوير العقاري وإعادة تأهيل البنى التحتية.

ويُعد تامنجي من أبرز رجال الأعمال الأتراك ورواد قطاع الضيافة والتطوير العقاري والسياحي في المنطقة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة ( FT Group )، ومؤسس فندق ومنتزهات “ذا لاند أوف ليجندز” ومطوّر مشاريع “ترسانة إسطنبول” و”فندق “عليا” في إسطنبول، وأسهمت رؤيته الاستراتيجية في ترسيخ مكانة تركيا كوجهة عالمية في السياحة وأسلوب الحياة.

وأسس تامنجي فنادق ريكسوس وحوّلها إلى علامة عالمية، وأطلق على امتداد مسيرته المهنية مشاريع ومفاهيم نوعية تجمع بين الضيافة والترفيه والثقافة والتطوير العمراني مع التركيز على الابتكار والاستدامة.

