الرئيس الشرع يستقبل وفداً فرنسياً من رجال الأعمال ويؤكد مضي سوريا نحو الاستقرار والتنمية

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع، اليوم في قصر الشعب بدمشق، وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين، وتناول اللقاء سبُل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطيران والسياحة والتحول الرقمي وإدارة الموارد، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكد الرئيس الشرع أن سوريا تمضي بثقة على طريق الاستقرار والتنمية، مشدداً حرص الدولة على تحديث قوانين الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة، مرحباً بالشركات الفرنسية لما تملكه من خبرة وريادة عالمية.

وأوضح الرئيس الشرع أن في سوريا عنوانين رئيسيين؛ هما الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية، موضحاً أن سوريا تعمل على تعديل قوانين الاستثمار لتكون مشجعة للمستثمرين.

وأشار الرئيس الشرع إلى أهمية الاستثمار المحلي والخارجي مع رفض الاعتماد على المساعدات، موضحاً ريادة الشركات الفرنسية في العالم، وأن سوريا مستعدة لتيسير الخطوات والإجراءات اللازمة لتفعيل الاستثمار، وقال: إن هناك ثقافة مشتركة بين سوريا وفرنسا.

وفد الشركات الفرنسية: بداية مرحلة جديدة من التعاون مع سوريا

الى ذلك، أكد فيليب غوتيير المدير التنفيذي لشركة (MEDEF International) على أهمية زيارة مندوبي الشركات اليوم إلى سوريا، وقال: إنها أول زيارة بهذا الحجم والمستوى منذ عام 2008.

وأوضح غوتيير أن هذا دليل على الثقة الكبيرة بسوريا الجديدة، كما أبدى شكره لرئيس الجمهورية لإتاحة هذه الفرصة للقاء المسؤولين والوزراء المعنيين، موضحاً أهمية الزيارة في الإجابة على استفسارات وأسئلة الوفد، ومؤكداً على التعاون الكبير من قبل الحكومة وتقديم كل الأجوبة.

من جهته، أعرب هادي عاقوم، نائب رئيس شركة أيرباس (AIRBUS) المبيعات في إفريقيا وبلاد الشام عن تطلعات الشركة لتقديم خدماتها واستثماراتها في سوريا في مجال الطيران المدني، موضحاً أن الشركة تستطيع تقديم خدمات كبيرة في مستقبل سوريا في مجال الطيران المدني والحربي والمروحي.

من جانبه، عبر مشير الحسيني، المدير العام لشركة ثاليز (THALES) عن افتخاره لوجوده بالوفد الفرنسي في سوريا، وافتخاره بنهوض سوريا، موضحاً أن جميع الخدمات متاحة في مجال الفضاء ومعدات الطيران ومجال الهويات الإلكترونية، ومؤكداً على رغبة الشركة للدخول ضمن شراكة مع القطاع الخاص.

كما أكد ستيفاني غوديتشون، نائب الرئيس الأول لشركة بيرو فيريتاس (BUREAU VERITAS) نيته بأن تكون الشركة جزءاً من تقديم الخدمات في مجال القوانين والحلول والتشريعات الخاصة في نشاط التحول الرقمي مع وزارة المالية، مبيناً قدرة الشركة على العمل في كل القطاعات الحكومية للنمو ضمن المعايير الدولية.

بدوره، أشار ستيف دانيس، رئيس الشؤون العالمية والمشاركة العامة، عضو اللجنة التنفيذية في شركة أكور للخدمات الفندقية (ACORR) إلى قدرة الشركة على مساعدة سوريا في تنمية السياحة، مؤكداً أهمية السياحة والفرص المشجعة في سوريا من حيث توليد المال، وإتاحة فرص وظيفية كثيرة، كما أعرب عن استعداد الشركة لتدريب وتهيئة الكوادر.

كما أوضح فينسيت مينويت، رئيس الشؤون العامة والأمن في شركة سويز (SUEZ) أن الشركة بصدد بناء ثاني أكبر منشأة لمعالجة المياه في الأردن، ويمكن أن تقدم مشاريع مماثلة في سوريا، وأن الشركة لديها القدرة على دعم البلديات في مختلف المحافظات السورية وتتطلع للعمل مع القطاعين العام والخاص في تقديم أفضل الخدمات للشعب السوري ضمن مجال إدارة النفايات والموارد المائية.

شركات فرنسية ريادية حول العالم

ومن بين الشركات التي استقبل الرئيس الشرع ممثليها اليوم شركة CMA CGM، وهي شركة فرنسية رائدة عالمياً في مجال الشحن ونقل الحاويات، تعمل في أكثر من 160 دولة من خلال مئات المكاتب والوكلاء ويمتلك أسطولها البحري أكثر من 650 سفينة تخدم أكثر من 420 ميناءً حول العالم، يقع مقرها الرئيسي في مرسيليا، أما مقرها في أمريكا الشمالية فهو في نورفولك بولاية فيرجينيا – الولايات المتحدة.

وكذلك MEDEF حركة الشركات في فرنسا وهي تُعرف أيضًا بجمعية أرباب العمل الفرنسية، تأسست سنة 1998 وتمثل مصالح الشركات الفرنسية بمختلف أحجامها، تضم أكثر من 200 ألف شركة عضو من الكبرى والمتوسطة والصغرى.

Accor شركة وهي مجموعة فنادق فرنسية تأسست عام 1967 ويقع مقرها في باريس، تدير أكثر من 3600 فندق موزع على 92 دولة و5 قارات، وتشمل علامات تجارية متنوعة تلبي جميع الفئات من الاقتصادية إلى الفاخرة.

وشركة Airbus SAS وهي شركة تصنيع الطائرات التابعة لمجموعة EADS الأوروبية للصناعات الجوية، يقع مقرها في تولوز – فرنسا، وتُعدُّ من أكبر منتجي الطائرات النفاثة في العالم، إذ توفر نحو نصف الإنتاج العالمي.

وكذلك شركة Bureau Veritas وهي شركة عالمية متخصصة في الاختبارات والتفتيش ومنح الشهادات، تأسست سنة 1828، تعمل في قطاعات متعددة مثل البناء، البنية التحتية، الصناعات البحرية، الأغذية الزراعية، المنتجات الاستهلاكية، والشهادات، تنتشر في 140 دولة عبر شبكة تضم 1500 مكتب ومختبر وأكثر من 78 ألف موظف، وحققت عام 2019 إيرادات بلغت 5.1 مليار يورو.

ومجموعة Ellipse وهي تضم شركات أوروبية متخصصة في الصناعات ذات القيمة التكنولوجية العالية، وخاصة في تطوير البنية التحتية المتقدمة بقطاعي الصحة والرقمنة.

ومدرسة ESA للأعمال وهي مؤسسة تعليمية مرموقة تهدف إلى إعداد قادة المستقبل من خلال برامج دولية وتجارب أكاديمية ومهنية عالمية المستوى.

وجمعية French Healthcare وهي تهدف إلى الترويج للخبرة الفرنسية في قطاع الصحة عالمياً، عبر الترويج الدولي للتقنيات والابتكارات الطبية الفرنسية ودعم الأعضاء في التوسع الخارجي والمشاركة في المعارض الدولية والربط بين القطاعين العام والخاص، لتسهيل التعاون الحكومي والدبلوماسي وإنشاء شبكة تضم أكثر من 300 عضو بين شركات ومؤسسات بحثية ومستشفيات ومزودي حلول رقمية.

ومكتب Gide Loyrette Nouel وهو أحد أقدم مكاتب المحاماة في فرنسا، تأسس عام 1920 في باريس، يضم نحو 550 محامياً ويجمع بين خبرة محلية قوية وقدرة على تقديم استشارات عابرة للحدود، يتواجد في عدة مدن منها الجزائر، كازابلانكا، لندن، نيويورك، تونس، ووارسو.

وكذلك شركة IN Groupe وهي شركة فرنسية متخصصة في حلول الهوية الرقمية والخدمات الآمنة، تعود جذورها إلى عام 1538 حين تأسست باسم “المطبعة الملكية”، اليوم تُعرف باسم IN Groupe وهي مملوكة بالكامل للدولة الفرنسية، تقدم حلولاً تشمل: إصدار الوثائق الرسمية (بطاقات هوية، جوازات سفر)، خدمات رقمية آمنة، تقنيات بصرية وبيومترية، توسعت عام 2025 عبر الاستحواذ على قسم “Smart Identity” من IDEMIA، تحمل شعار “حقك في أن تكون أنت”، وتجمع بين إرثها التاريخي وريادتها الرقمية.

ومنظمة Intercéréales وهي منظمة فرنسية غير ربحية تمثل قطاع الحبوب، تضم 14 اتحاداً مهنياً، تعمل على تعزيز التعاون بين المنتجين والمصدرين والصناعيين، وتطوير البحث الزراعي، والترويج للمنتجات الفرنسية محلياً ودولياً، ودعم السياسات المستدامة في الزراعة.

وشركة Matière وهي شركة عائلية فرنسية تأسست عام 1932، متخصصة في البناء والهندسة المدنية، مقرها في منطقة كانتال، تركز على تصميم وبناء الجسور والهياكل المعدنية والخرسانية، وتملك عدة منشآت إنتاجية في فرنسا وبلجيكا، توظف نحو 475 موظفاً وتحقق إيرادات تفوق 130 مليون يورو، منها 65% من الأسواق الدولية، نفذت أكثر من 17,500 مشروع عالمي مع اهتمام خاص بالابتكار والاستدامة.

وكذلك شركة SUEZ وهي شركة عالمية رائدة في الحلول البيئية والبنية التحتية للمياه والطاقة النظيفة، تقدم خدمات مبتكرة للمجتمعات والصناعات في عشرات الدول بهدف تعزيز الاستدامة.

ومجموعة Thales وهي مجموعة فرنسية متعددة الجنسيات تأسست عام 1893، متخصصة في الإلكترونيات والتقنيات المتقدمة، تعمل في مجالات الطيران (إلكترونيات الطيران والملاحة)، الدفاع (أنظمة رادار وإدارة معارك)، والأمن (الأمن السيبراني، المراقبة، أنظمة النقل الذكية)، وتعد من أبرز الشركات العالمية في مجالات الطيران والدفاع والأمن.

وشركة NovaKamp وهي مجموعة فرنسية متخصصة في تصميم وتوفير حلول الطاقة المستقلة والخدمات الحيوية للمواقع المعزولة والمعقدة، تأسست كشركة متخصصة في توفير حلول الطاقة المستقلة للمواقع المعزولة، حيث تقدم خدمات تشمل إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومعالجة المياه والتخلص من النفايات وإدارة الخدمات اللوجستية والصيانة وهي تعمل بالتعاون مع مجموعة من الشركات التابعة مثل eV-Teknology وTecnizy وKamp Alliance.

وشركة FORWARD GLOBAL – OPA هي كيان تابع لمجموعة Forward Global، وهي شركة استشارية دولية متخصصة في إدارة المخاطر الرقمية والاقتصادية والمعلوماتية، تأسست المجموعة عام 2018 من خلال دمج ثلاث شركات، وتقدم المجموعة مجموعة شاملة من الحلول التي تشمل الأمن السيبراني، الاستخبارات الإستراتيجية، إدارة الأزمات، والاتصالات الإستراتيجية، وتدعم عملاءها على المستويين الوطني والدولي.

إضافة الى شركة ORANGE وهي شركة فرنسية متعددة الجنسيات متخصصة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأسست عام 1988، وتقدم خدمات الهاتف المحمول والهاتف الأرضي للعملاء الأفراد والشركات، إضافة إلى الإنترنت والخدمات الرقمية والحلول التقنية للشركات.

وشركة POMA وهي شركة فرنسية متخصصة في تصميم وتصنيع وتشغيل أنظمة النقل المعلق، مثل التلفريك، عربات الكابل (Cable Cars)، المصاعد الجبلية، والقطارات المعلقة، تأسست الشركة عام 1936، ولها خبرة طويلة في مجال النقل الجبلي والحضري، وتعمل في أكثر من 80 دولة حول العالم، وهي معروفة عالمياً بابتكاراتها في النقل الجبلي والسياحي الحضري، وتعتبر رائدة في دمج التكنولوجيا والسلامة مع تجربة المستخدم.