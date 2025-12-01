الرئيس الشرع يهنئ في اتصال هاتفي المنتخب الوطني بفوزه على نظيره التونسي في بطولة كأس العرب

دمشق-سانا

أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مرئياً مع بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره التونسي بهدف وحيد في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، هنأهم خلاله على هذا الفوز الذي أدخل الفرحة إلى قلوب السوريين جميعاً.

وقال الرئيس الشرع خلال الاتصال: إن هذا الفوز يعكس روح العزيمة والإصرار لدى اللاعبين، مشدداً على أن الرياضة تشكل مساحة مهمة لتعويض السوريين عن الخسارات التي مروا بها خلال الـ 14 عاماً الماضية، وأن كل خطوة يحققها المنتخب تسهم في إسعاد الشعب السوري ورفع اسم سوريا عالياً.

وأضاف الرئيس الشرع: “لقد أفرحتم السوريين جميعاً بهذا الأداء الممتاز، ونأمل أن تكون لكم مساهمة كبيرة في إسعادهم أكثر، وعليكم أن تشدوا الهمة والتحلي بالصبر، وسنعمل على إصلاح البنية التحتية للملاعب والفنادق الرياضية بدعم من دول عدة تبنت الاستثمار في هذا القطاع”.

كما توجه الرئيس الشرع بالشكر إلى المدرب الإسباني للمنتخب، مثمناً جهوده في قيادة المنتخب، ومؤكداً أن العمل الجماعي بين الجهاز الفني واللاعبين هو ما يصنع الانتصارات، متمنياً له المزيد من النجاح في قيادة المنتخب نحو تحقيق إنجازات أكبر والوصول إلى كأس العالم.

بدورهم، عبّر أعضاء المنتخب عن شكرهم للرئيس الشرع على هذه المبادرة، مؤكدين العزم والإصرار على تحقيق إنجازات كروية قادمة.

وكان منتخب سوريا للرجال بكرة القدم افتتح مشواره اليوم ببطولة كأس العرب المقامة في قطر، بالفوز على نظيره التونسي بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي في الدوحة، وسجل هدف المباراة عمر خريبين بالدقيقة الـ 49.