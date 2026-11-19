دمشق-سانا
بحث رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العوّاك، مع وفد بريطاني برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا باري بيتش، سبل تطوير التعاون البرلماني الثنائي وتفعيل لجان الصداقة المشتركة بين البلدين.
وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن العوّاك استعرض خلال اللقاء تركيبة مجلس الشعب وطبيعة العمل التشريعي في سوريا، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي واجهت البلاد، وكيف تمكن السوريون من تشكيل مجلس وطني جامع يمثل مختلف شرائح المجتمع وفئاته.
بدوره، أكد المبعوث البريطاني دعم بلاده، حكومةً وشعباً، للشعب السوري، مشدداً على متانة العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين الشعبين الصديقين.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استئناف العلاقات الدبلوماسية البرلمانية، والعمل المشترك لتفعيل لجان الصداقة الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين.
وكان رئيس المجلس بحث في الثالث من تشرين الثاني الجاري مع وفد من الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة الأمين العام للاتحاد آندا فيليب، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التعاون المشترك.