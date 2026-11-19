دمشق-سانا‏

بحث رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العوّاك، مع وفد بريطاني برئاسة المبعوث ‏الخاص إلى سوريا باري بيتش، سبل ‏تطوير التعاون البرلماني الثنائي وتفعيل لجان الصداقة المشتركة بين البلدين.‏

وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن العوّاك استعرض خلال اللقاء تركيبة مجلس الشعب وطبيعة ‏العمل التشريعي في سوريا، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي واجهت البلاد، وكيف تمكن السوريون من تشكيل مجلس ‏وطني جامع يمثل مختلف شرائح المجتمع وفئاته.

بدوره، أكد المبعوث البريطاني دعم بلاده، حكومةً وشعباً، للشعب السوري، مشدداً على متانة العلاقات التاريخية ‏والوثيقة التي تربط بين الشعبين الصديقين.‏

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استئناف العلاقات الدبلوماسية البرلمانية، والعمل المشترك لتفعيل لجان ‏الصداقة الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين.

وكان رئيس المجلس بحث في الثالث من تشرين الثاني الجاري مع وفد من الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة الأمين العام ‏للاتحاد آندا فيليب، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التعاون المشترك.