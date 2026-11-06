محاضرة تدريبية في المعهد الدبلوماسي ‏للمرشحين للعمل في البعثات الخارجية



دمشق-سانا‏



قدم مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي، ومدير إدارة التمثيل الدبلوماسي عبيدة الأرناؤوط، محاضرة مشتركة للمرشحين للعمل في البعثات الخارجية، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي المقام في المعهد.



وركّزت المحاضرة على طبيعة العمل داخل السفارات والبعثات، وكيفية التعامل مع المهام اليومية للدبلوماسيين والإداريين، ولا سيما ما يتعلق بتسيير مصالح السوريين في الخارج وتقديم الخدمات القنصلية بأفضل وجه ممكن.

وتخللت الجلسة نقاشات وتطبيقات عملية نقلت تجربة الإدارات المركزية في الوزارة، لمساعدة المبتعثين على فهم مسؤولياتهم وتحديات عملهم القادم بكل أوضح.





وكانت وزارة الخارجية والمغتربين باشرت تنفيذ برنامج تدريبي تخصصي، يستهدف الكوادر الدبلوماسية والإدارية المرشحة للعمل في بعثات الجمهورية العربية السورية بالخارج.



ويسعى البرنامج، الذي يُنفذ وفق خطة تأهيلية متكاملة، إلى صقل خبرات الموفدين العملية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتمثيل بلادهم، مع التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين السوريين في دول الاعتماد، بما يحقق مصالح الدولة العليا.

