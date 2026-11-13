عنجراني وقوروم يبحثان في أنطاليا تفعيل مذكرات التفاهم وتعزيز التعاون البيئي

أنقرة-سانا‏

التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، نظيره التركي وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، في مدينة أنطاليا التركية، اليوم الجمعة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف للمناخ (COP31) .



وناقش الوزيران آفاق تطوير العلاقات الثنائية في الشأن البيئي، وتم الاتفاق على تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، ووضع آليات عمل مشتركة تدعم ملفي البيئة وإعادة الإعمار.

ويهدف هذا التحرك إلى تعزيز تبادل الخبرات الفنية وتوظيف الإمكانات المتاحة لدى البلدين، بما يخدم مسارات التعافي ودعم خطط التنمية المستدامة.

بدوره قال وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي في تدوينة عبر منصة “إن سوسيال” التركية بعد اللقاء: “نريد المضي بعلاقاتنا مع سوريا، البلد الصديق والشقيق، إلى مستويات أكثر تقدماً، من خلال تعاون قوي يمتد من إعادة إعمار المدن إلى حماية البيئة”.

وأشار إلى أنه بحث مع عنجراني فرص التعاون في مجالات بناء المساكن والتخطيط الحضري والبنية التحتية والإدارة البيئية وتعزيز قدرات الإدارات المحلية.

يذكر أن وزير الإدارة المحلية والبيئة شارك في وقت سابق اليوم باجتماع إطلاق خطة ‏الاتحاد من أجل ‏المتوسط للعمل المناخي 2027–2028، بحضور وزراء ومسؤولين عرب وأجانب.‏

وكانت فعاليات مؤتمر (‏COP31‌‏) انطلقت في الـ 9 من شهر تشرين الثاني الجاري في مدينة ‏أنطاليا، وتستمر ‏أعماله حتى الـ 20 منه، ويُعدّ من أبرز ‏المحافل الدولية المعنية ‏بمناقشة ‏السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 ‏دولة.‏



