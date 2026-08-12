جيبوتي-سانا
أدانت جيبوتي بأشد العبارات قرار الحكومة الكولومبية الاعتراف بما سمته “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي في بيان نشرته على منصة “إكس” اليوم الأربعاء: إن “القرار الكولومبي يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة”.
وأكدت أن هذا الاعتراف يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 497 لعام 1981، الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وعديم الأثر القانوني.
وأضافت الخارجية: ” ترى جمهورية جيبوتي أن مثل هذه المواقف، وبدلاً من الإسهام في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، من شأنها تكريس سياسة فرض الأمر الواقع، بما ينعكس سلباً على الاستقرار الإقليمي”، مؤكدة تمسكها الراسخ بالشرعية الدولية، وبأن الجولان يظل أرضاً عربية سورية محتلة.
وشددت على أن أي قرار أحادي الجانب يهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو الطابع الجغرافي أو التركيبة السكانية للجولان السوري المحتل يبقى غير قانوني، ولا يمكن أن يمنح أي شرعية للإجراءات التي تتخذها إسرائيل.
وقدمت الجمهورية العربية السورية في وقت سابق اليوم رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سُمّي “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل.
جيبوتي تدين الاعتراف الكولومبي بما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل
جيبوتي-سانا