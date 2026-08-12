جيبوتي تدين الاعتراف الكولومبي بما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل

جيبوتي-سانا

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أدانت جيبوتي بأشد العبارات قرار الحكومة الكولومبية الاعتراف بما سمته “السيادة الإسرائيلية” ‏على الجولان السوري المحتل.‏

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وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي في بيان نشرته على منصة “إكس” ‏اليوم الأربعاء: إن “القرار الكولومبي يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها ‏عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة”.‏

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وأكدت أن هذا الاعتراف يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما ‏القرار رقم 497 لعام 1981، الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على ‏الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وعديم الأثر القانوني.‏

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وأضافت الخارجية: ” ترى جمهورية جيبوتي أن مثل هذه المواقف، وبدلاً من الإسهام في تحقيق ‏سلام عادل ودائم في المنطقة، من شأنها تكريس سياسة فرض الأمر الواقع، بما ينعكس سلباً على ‏الاستقرار الإقليمي”، مؤكدة تمسكها الراسخ بالشرعية الدولية، وبأن الجولان يظل أرضاً عربية ‏سورية محتلة.‏

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وشددت على أن أي قرار أحادي الجانب يهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو الطابع الجغرافي أو ‏التركيبة السكانية للجولان السوري المحتل يبقى غير قانوني، ولا يمكن أن يمنح أي شرعية ‏للإجراءات التي تتخذها إسرائيل.‏

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وقدمت الجمهورية العربية السورية في وقت سابق اليوم ‏رسالة ‏رسمية إلى الأمين العام للأمم ‏المتحدة أنطونيو ‏غوتيريش، ورئيس ‏مجلس الأمن أعربت فيها عن ‏احتجاجها وإدانتها ورفضها ‏القاطع ‏لاعتراف كولومبيا بما ‏سُمّي “السيادة الإسرائيلية” على الجولان ‏السوري ‏المحتل.

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