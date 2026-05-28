سفير كندا في سوريا يؤكد أن اكتشاف مواد كيميائية للنظام البائد يعزز جهود التحقق والمساءلة

دمشق-سانا
أكد سفير كندا لدى سوريا غريغوري غاليغان أن اكتشاف مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية للنظام البائد يسلّط الضوء على أهمية مواصلة جهود التحقق والمساءلة الدولية، مشدداً على أن هذه التطورات تعزز مسار كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وأشار غاليغان في منشور على منصة “إكس” إلى أن استمرار العمل في ملف الأسلحة الكيميائية كان أحد الأسباب التي دفعت كندا في نيسان 2026 إلى تخصيص خمسة ملايين دولار لدعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وكانت البعثة الدائمة لسوريا لدى منظمة الحظر أعلنت أمس الأول الثلاثاء أن عمليات البحث والتحقيق التي تنفذها الجهات المختصة أسفرت عن تحديد مواقع مرتبطة بالبرنامج الكيميائي للنظام البائد، والعثور على ذخائر ومواد تدخل في تصنيع غاز السارين، إضافة إلى معدات مزج وتخزين.
وأوضحت أن الفرق المتخصصة عثرت على: 54 قنبلة جوية مماثلة لتلك المستخدمة في هجمات اللطامنة 2017 و25 قنبلة أرض – أرض مشابهة للتي استُخدمت في هجوم الغوطة 2013 ومواد أولية تدخل في تصنيع غاز السارين، ومعدات مزج وتخزين مرتبطة بالبرنامج الكيميائي.
وأكدت البعثة أن جميع المواد والذخائر جرى نقلها إلى مرافق خاصة تمهيداً لتدميرها تحت إشراف فرق التفتيش التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يضمن عدم تشكيلها أي تهديد للمدنيين أو البيئة أو الأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى اعتقال 18 شخصاً مرتبطين بالبرنامج الكيميائي للنظام البائد.