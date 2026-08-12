معاون وزير العدل: لجنة تسليم المجرمين ستتواصل مع الإنتربول لتعميم أسماء المجرمين الفارين

دمشق-سانا‏

أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن سوريا تسعى إلى تحقيق العدالة وفق القوانين السورية، ‏مع الوصول إلى أعلى درجات التوافق بين القضاء السوري والمعايير الدولية للمحاكمات، مشدداً ‏على مبدأ السيادة الوطنية في إطار العدالة الانتقالية، وعلى أنه لا إفلات من العقاب.‏

وقال القاسم في مقابلة مع قناة الإخبارية اليوم الأربعاء: “سعينا منذ اللحظة الأولى للتحرير إلى ‏إرسال رسالة واضحة، أن سوريا دولة قانون لا إفلات فيها من العقاب”، مشيراً إلى أن وزارة العدل ‏تعمل ضمن القوانين والهيئات القائمة، وأن القوانين والأحكام المطبقة خلال المحاكمات هي قوانين ‏سورية والجهات القضائية ملزمة بها.‏

ولفت القاسم إلى أن القضاء السوري قطع شوطاً طويلاً في الإصلاح، مبيناً أنه أتيح للموقوف أن ‏يوكّل من يشاء من المحامين وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي حال لم يوكّل محامياً ‏تقوم المحكمة بتكليف محامٍ للدفاع عنه.‏

وأشار القاسم إلى حاجة سوريا إلى تعاون حقيقي من المجتمع الدولي في تأمين مستلزمات تحقيق ‏العدالة بشكلها الكامل، ولا سيما التعاون في تسليم المجرمين الذين فروا إلى الخارج، موضحاً أن ‏البلاد أمام ملف كبير يتضمن عدداً كبيراً من المجرمين والجرائم التي ارتكبت على مساحة البلاد ‏كافة لعقود من الزمن، وليس فقط خلال 15 عاماً.‏

وأوضح القاسم أن تسليم المجرمين الفارين من شأنه تسريع إنهاء هذا الملف واختصار محاكمات ‏مستقبلية، مبيناً أن الحكم الذي صدر أمس بحق عدد من المجرمين شمل أحد الموقوفين، فيما ‏الآخرون فارون، وأن وجود الفارين أو تسليمهم كان سيختصر محاكمات مستقبلية كثيرة.‏

وبيّن معاون وزير العدل أن لدى الوزارة لجنة تسمى “لجنة تسليم المجرمين”، وبعد إحالة القرارات ‏من المحكمة إليها، ستتواصل اللجنة مع المكتب الوطني للإنتربول الدولي، الذي سيتواصل بدوره ‏مع منظمة الإنتربول الدولية لتقديم الطلبات والملفات وتعميم طلبات تسليم هؤلاء المجرمين إلى ‏سوريا.‏

وأوضح أن تعميم أسماء المجرمين عبر الإنتربول، حتى في حال عدم وجود تسليم مباشر، سيكون ‏ذا فائدة كبيرة في الحد من حركتهم دولياً، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء المجرمين سبق أن سرقوا من ‏سوريا أموالاً كثيرة أو أودعوها في الخارج، ويحاولون استخدام هذه الأموال للتنقل بين دول العالم ‏واستثمارها.‏

وفيما يتعلق بالتعامل الدولي مع قضايا التسليم المرتبطة بعقوبة الإعدام، أشار القاسم إلى أن تعاطي ‏المجتمع الدولي مع هذه المسألة ليس واحداً، موضحاً أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام لا تمنع ‏التسليم بالمطلق، وإنما تشترط بعض الدول، ومنها دول في الاتحاد الأوروبي، عدم تنفيذ العقوبة في ‏حال التسليم.‏

وأكد القاسم أن سوريا تأمل تعاون الدول في تسليم المجرمين وتحقيق المحاكمات العادلة، ومعرباً ‏عن يقينه بأن الكثير من الدول ستتعاون في موضوع التسليم.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، أصدرت أمس الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام حضورياً بحق ‏المتهم عاطف نجيب، وغيابياً بحق عدد من أبرز رموز النظام البائد، بينهم بشار الأسد وماهر ‏الأسد، إضافة إلى خمسة متهمين فارين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحرمان من ‏الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما سقطت دعوى الحق العام بحق المتهم محمد أيمن ‏عيوش تبعاً لوفاته.‏