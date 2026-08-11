كوردوني: البيان الكولومبي بشأن الجولان السوري المحتل انتهاك للقانون الدولي

نيويورك-سانا

أكد نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن اعتراف بيان كولومبيا بما سمته “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.



وقال كوردوني في منشور على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء: إن الجولان أرض سورية محتلة، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخراً في دمشق.



ولاقى البيان الكولومبي الصادر بتاريخ 10 من الشهر الجاري، تنديداً عربياً واسعاً، فيما أكدت سوريا ‏أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها، مشددة على أن بيان الحكومة الكولومبية المدان يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.