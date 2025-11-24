وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد سويدي إنشاء مجلس أعمال لتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات

photo 2025 11 24 17 59 51 وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد سويدي إنشاء مجلس أعمال لتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات

دمشق-سانا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم في العاصمة دمشق وفداً من مملكة السويد برئاسة وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية بنجامين دوسا ووزير الهجرة يوهان فورسيل.

وشهد اللقاء بين الجانبين السوري والسويدي بحثاً موسعاً لعدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كما تمت مناقشة إنشاء مجلس أعمال سوري – سويدي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات داخل سوريا.

وتناول الجانبان سبل معالجة ملفات الهجرة وتسهيل الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمغتربين.

وفي الإطار السياسي والدبلوماسي تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الدبلوماسية وتعزيز قنوات التواصل بين البلدين، إضافة إلى توسيع التعاون الدولي في مختلف المجالات.

كما شمل اللقاء بحث قضايا العدالة الانتقالية ودورها في دعم الاستقرار إلى جانب مناقشة الجهود المتعلقة بإعادة الإعمار وتهيئة البيئة المناسبة للمساهمة الدولية في هذا المجال.

photo 2025 11 24 18 00 10 وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد سويدي إنشاء مجلس أعمال لتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات
photo 2025 11 24 18 00 13 وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد سويدي إنشاء مجلس أعمال لتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات
photo 2025 11 24 18 00 15 وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد سويدي إنشاء مجلس أعمال لتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات
