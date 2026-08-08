سوريا تدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز ‏

دمشق-سانا
أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم السبت، وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات الشقيقة، وتجدد رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية.
وشدد البيان على احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وكانت ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية تعرضت في وقت سابق اليوم للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.