سوريا تدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز ‏

دمشق-سانا‏

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ‏ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز.‏

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم السبت، وقوف سوريا إلى ‏جانب دولة الإمارات الشقيقة، وتجدد رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة ‏البحرية في الممرات المائية الدولية.‏

وشدد البيان على احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية، بما ‏يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.‏

وكانت ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية تعرضت في وقت سابق اليوم ‏للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات ‏التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.